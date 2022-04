Blind, il papà lo difende: “Non è come lo descrive sua mamma”/ “Ha un cuore generoso”

Blind si sta senza dubbio facendo notare fra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Fino a pochi giorni fa strettamente legato a Jeremias Rodriguez, che ha poi deciso di abbandonare il reality show di casa Mediaset, l’artista di X Factor ha creato spesso e volentieri delle dinamiche, alla luce anche dei numerosi scontri con Guendalina Tavassi e Licia Nunez. Diatribe in Honduras ma anche in Italia, visto che, come fa notare il portale Biccy.it, il padre e la madre di Blind stanno litigando per il figlio. “Mi ha fatto molto male quello che ho letto sul conto di mio figlio”, sono le parole del padre Alex Rujan, come si legge sul quotidiano La Nazione, e riportate sempre da Biccy.it, riferite ad alcune recenti dichiarazioni della madre del cantante. “Io conosco la mia ex compagna – ha aggiunto – e penso che voglia cavalcare la situazione per suo interesse. Franco [vero nome di Blind, ndr] non ha mai parlato di me a X Factor per non far dispiacere alla mamma”.

“Ricordo ancora il giorno – ha proseguito il papà di Blind – in cui mi disse che sarebbe partito per X Factor. Mi ha chiamato, ero in una lavanderia di Ponte San Giovanni e mi ha raccontato questa cosa. Eravamo insieme anche pochi giorni prima della sua partenza per l’Isola. È scoppiato a piangere e mi ha detto ‘papà, tirerò fuori quello che ho’. D’altronde io gliel’ho sempre detto. Per me, che siamo in un ristorante di lusso o a Capanne, per me è e resta mio figlio. Un figlio dal cuore generoso. Al suo ritorno da X Factor ha aiutato chi poteva. È tornato ed è andato dalla mamma, dal fratellino. Ha portato il fratellino più piccolo a fare shopping a Milano. Ha avuto tanti amici, sempre in mezzo ai ragazzi”.

BLIND, PARLA IL PAPA’: “LE TENSIONI E I LITIGI IN FAMIGLIA LO HANNO AGITATO”

Quindi il papà di Blind ha aggiunto, parlando della madre del ragazzo: “Sono molto contento del suo percorso ha iniziato l’Isola ed era tranquillo. Le tensioni e continui litigi lo hanno agitato. In un ambiente litigioso e per certi versi ostile come quello attuale lui tende a chiudersi e proteggersi sembrando anche scontroso, ma in realtà è solo spaventato. Speriamo che riprenda con il sorriso il suo percorso. Questa per lui è un’occasione, nel quale si sta disegnando il suo futuro. In merito alle questioni famigliari sono certo che Franco, quando uscirà dall’Isola, se vorrà, chiarirà qualsiasi altro aspetto. Il nostro rispetto deve essere nel lasciarlo vivere con la massima serenità questa sua avventura”.

