Blind, inedito Cuore nero, Under uomini/ Emma Marrone: “Ha la fame..” (X Factor 2020)

Blind a X Factor 2020

Il rapper dal cuore tenero, questo possiamo dire di Blind. Arrivato sul palco di X Factor 2020 al cospetto dei giudici pronto a giurare che non bada mai a quello che gli dicono gli altri, alla fine è proprio lui che ci ha regalato le prime lacrime del programma soprattutto quando Emma Marrone ha deciso di dirgli sì regalandogli l’accesso ai live di questa edizione. Questa sera, nel corso del primo Live, Blind porterà sul palco il suo inedito “Cuore nero”. Ma chi è Blind ovvero Franco Popi Rujan? Classe 2000, Blind è nato in provincia di Perugia dove è cresciuto in periferia, in un quartiere non facile in cui si è lasciato andare spesso anche a cattive compagnie fino a quando la musica non lo ha salvato portandolo sulla retta strada. Grazie agli amici ha prodotto la sua musica e i suoi video e adesso è arrivato a X Factor 2020 per trovare il suo posto al sole, il riscatto da quel postaccio che ha rischiato di risucchiarlo.

Emma Marrone: “Hai la fame negli occhi”

Blind ha raccontato della sua adolescenza fatta di fughe da casa, vita di strada, e la musica. Alle audizioni conquista i sì dei giudici presentando il suo inedito, Cuore nero, ma anche qualche critica, soprattutto da parte di Manuel Agnelli che lo ha trovato un po’ difficile da inquadrare come stile. Arrivato ai Bootcamp ha dovuto fare i conti con Emma Marrone, il giudice assegnato alla sua categoria, e ancora una volta ha ottenuto il sì al prossimo step con un altro inedito, Cicatrici, un pezzo forte e intenso che porta la salentina quasi alle lacrime e un sì per prendere posto su una delle cinque sedie. L’ultimo ostacolo è stata la Last Call. Al suo ultimo step si è presentato con un altro singolo, Fatti Miei, che ha conquistato Emma e Dardust seppur con qualche critica. Alla fine i due però erano concordi nel dire che Blind ha i numeri per spaccare per via della fame che ha negli occhi e la tenerezza che porta nel cuore, e questo gli ha permesso di ottenere l’accesso ai Live. Al confronto finale, Emma ha deciso di lasciar andare Leo Meconi che, a differenza di Blind, non ha ancora la maturità per affrontare un palco difficile come X Factor.



