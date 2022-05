Blind infortunio a L’Isola dei Famosi 2022/ “Ho il piede gonfio dopo la sfida”

Blind a L’Isola dei Famosi 2022 rivela di essersi infortunato durante la prova della pelota honduregna. Come sta il rapper? A sorpresa durante il momento delle nomination l’ex concorrente di X Factor racconta di essersi fatto male durante la prova di gruppo. Il giovane racconta: “mi si è gonfiato il piede, ho preso una botta in spiaggia durante la prova della pelota honduregna, ma va tutto bene”. Nulla di grave quindi per il rapper di Cuore nero che prosegue la sua avventura a L’isola dei Famosi anche se con non poche difficoltà. Proprio il rapper durante la diretta della tredicesima puntata scoppia in lacrime: “certe parole fanno male, mi sono stancato di sentirmi dire certe parole. Sono arrivato ad un limite”. Dallo studio è Ilary Blasi a notare il suo stato d’animo e a rassicurarlo: “tu pensi questo, ti senti un burattino, ti senti pilotato?”.

Il rapper alla domanda della padrona di casa replica: “no” con la Blasi che prosegue dicendo: “allora questo è importante, quello che pensi tu e non quello che pensano gli altri. Vai avanti per la tua strada e fai la tua isola come meglio credi”.

Ma cosa è successo a Blind? E’ Clemente Russo a rivelare a L’isola dei famosi 2022: “se si sente così perchè è stato Blind a scovare il gioco che ha fatto Nicolas nelle settimane precedenti. Mi ha accusato di essere un complottista quando non c’ero nemmeno qui”. Blind: “c’era Nicolas, mi ha detto vorrei avere in finale con te, Estefania, Roger e Carmen. Dopo l’ha ribadito a Estefania e poi l’ha nominata e questa cosa mi ha dato fastidio. Veniva a parlare male di loro qua e la stessa cosa faceva di là”.

Nicolas Vaporidis nuovamente sotto accusa si difende dicendo: “è tutto degenerato, le minacce di Clemente e queste parole. Si ho detto mi avrebbe fatto piacere, prima e adesso non più, ma questo non vuol dire che arrivare in finale con voi e non con loro sto facendo il doppiogioco. Se ogni parola deve essere usata contro di te, Clemente hai parlato male di Edoardo con me”.

