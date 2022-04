Blind, la mamma gli fa causa: “Aiutami economicamente”/ Chiesti gli alimenti per…

La mamma di Blind porta il figlio din Tribunale per chiedergli un aiuto economico per il mantenimento del figlio più piccolo di sedici anni. A riportare la notizia è Il Messaggero che racconta come la donna, in difficoltà economica a causa di un lavoro precario, abbia chiesto un aiuto al figlio Franco Rujan, questo il vero nome di Blind, dopo il suo successo. La donna infatti, lavorerebbe come donna delle pulizie per poche ore al mese e i guadagni non basterebbero a mantenere anche il figlio di 16 anni per il quale, da tempo, non percepirebbe più l’assegno di mantenimento.

Come fa sapere Il Messaggero, la donna ha così chiesto aiuto alla legge per ottenere un aiuto economico dal figlio. La signora si sarebbe così rivolta alla legge per chiedere un aiuto economico a Blind “in base agli articoli del codice civile che ravvisano l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico”.

La mamma di Blind chiede un aiuto economico al figlio in tribunale

La vicenda familiare di Blind è cominciata la scorsa estate e, giovedì scorso, come scrive Il Messaggero, si è svolta l’udienza a cui Blind non ha partecipato fisicamente trovandosi in Honduras per l’Isola dei Famosi 2022. Il rapper, tuttavia, è stato rappresentato dagli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini i quali, portando la richiesta di Blind davanti al giudice, avrebbe chiesto di estendere il “contraddittorio anche alle altre due sorelle, come obbligate di pari grado”.

Il Messaggero, inoltre, spiega che la prossima udienza si svolgerà a novembre. In quell’occasione, davanti al giudice, dovrebbe presentarsi anche Blind che sarà tornato in Italia già da diverso tempo.

