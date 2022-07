Blind/ La sorpresa della fidanzata e quell’amore così intenso

Blind sarà tra i protagonisti di Battiti Live per cantare le sue canzoni dove racconta anche un passato non proprio facile. Sicuramente la sua fidanzata Greta Tigani è stata quella persona in grado di svegliare dentro di lui la forza per fargli trovare la via giusta. Il loro amore si è visto subito durante l’avventura del cantante in Honduras per L’Isola dei Famosi con Greta che ha deciso di farsi una volata transoceanica per andare a trovarlo. Oggi i due vivono insieme a Milano con Blind che si occupa ovviamente di musica e Greta che porta avanti la sua passione trasformata in lavoro, è una nail designer. Quello che appare certo è che parte del suo successo il rapper lo deve anche a questa splendida persona che ha a fianco e che da tempo lo supporta e lo consiglia per il meglio.

Blind, la vita e la carriera

Blind, pseudonimo di Franco Rujan, è un giovanissimo rapper umbro, nato nel 2000 da genitori di origini rumene. Durante la sua adolescenza si è imbattuto in diversi ostacoli pesanti e difficili da sostenere, avendo anche avuto un difficile rapporto con i genitori. La musica è stata uno dei motivi che sicuramente lo ha portato alla salvezza e al miglioramento graduale della sua situazione. Si è avvicinato, quindi, a questo mondo già da quando era molto giovane, scegliendo subito a 16 anni questo suo nome d’arte, che lo ha portato a farsi conoscere in mezzo al grande panorama della musica italiana. A partire dal 2017 ha iniziato a pubblicare diversi singoli online. Ha iniziato a essere realmente conosciuto e apprezzato a dopo aver partecipato all’edizione di X Factor 2020 ottenendo un posto in finale, grazie al suo brano chiamato Cuore nero, che ha raggiunto anche il disco d’oro. I brani di Blind che vogliamo ricordare sono sicuramente: Cuore nero, Tremo, Como Habla, Promettimi, Non mi perdo più, Cicatrici, Affari tuoi, Non mi dire di no e tante altre che sicuramente apprezzerete.

Una vita sui social per Blind

Blind è un artista molto seguito anche sui social, dove raggiunge un grande numero di follower. Per esempio, su Instagram è seguito da 156mila persone, curiose di sapere i suoi interessi e la sua vita più privata. Blind sta insieme a una ragazza, che gli è stata accanto anche nei momenti più difficili e bui per aiutarlo sempre a uscirne. Aspettiamo di sapere quali saranno i suoi prossimi concerti per riuscire a seguirlo in giro per l’Italia sui vari palchi, per cantare insieme a lui tutti i suoi brani più famosi e celebri.

Il video di Non mi perdo più

