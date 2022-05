Blind, la zia furiosa: “Isola? È finito in un branco di lupi”/ “Non è un burattino!”

Blind un ‘burattino’? La zia lo difende dalle accuse ricevute all’Isola

Continua l’avventura di Blind all’Isola dei Famosi 2022 seppur tra alti e bassi. Il cantante si è ritrovato al centro di accuse e discussioni nel corso dell’ultima diretta, in particolare da parte di Nicolas Vaporidis. “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti!“, sono state le parole dell’attore nei confronti di Blind che ha accusato il pesante colpo. Accuse di fronte alle quali sua zia non è rimasta in silenzio e ha anzi deciso di replicare con un lungo post nel quale prende le difese del nipote.

“Blind è un ragazzi di 22 anni ma che riesce a pensare, ragionare e parlare come un 40enne, credo che sia questo che porti le persone a pensare che sia un burattino ecc… perché non è facile accettare che un ventenne possa essere maturo e avere dei pensieri propri…” si legge all’inizio del post, riproposto dall’esperta di gossip Denianira Marzano sul suo profilo Instagram.

La zia di Blind replica alle critiche all’Isola dei Famosi: “È in un branco di lupi ma…”

Il lungo sfogo della zia di Blind, pubblicato dopo l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, continua con una chiara stoccata a Vaporidis: “Mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un ‘ragazzino’ agli occhi del pubblico, puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!“. E prosegue poi: “Vi svelo una cosa: Blind ha personalità, Blind ha carattere, Blind è un ragazzo col cuore d’oro e una grande corazza, che può essere facilmente distrutta, come si è visto!“. Il lungo messaggio della zia di Blind conclude, quindi, con un’ultima frecciatina: “È vero, è finito in un branco di lupi, ma esiste sempre il leone!”

