Blind/ L’amicizia con Jeremias e i dubbi sui due gruppi

BLIND, IL CONFRONTO CON JEREMIAS

Blind si sta confermando una delle rivelazioni di questa edizione dell’Isola dei famosi 2022. Il rapper si è messo in gioco nel reality show condotto da Ilary Blasi e si è contraddistinto per il suo carattere forte e per la sua grande passionalità. Nel corso delle settimane, l’artista ha stretto amicizia con Jeremias Rodriguez e nelle ultime ore i due hanno parlato dell’equilibrio dei due gruppi, tra Tiburon e Cucarachas…

“Secondo me non ci cambiano i gruppi”, esordisce Blind nel confronto con l’argentino. Secondo il fratello di Belen Rodriguez, l’equilibrio tra le due fazioni è “un po’ sbilanciato”. Un’analisi non condivisa dal cantante: “No, a livello di donne no. Noi abbiamo Ilona, Estefania, che una mozzarellina, e Licia”. “Secondo me è tosta lei però per le prove, cioè fisicamente intendo”, afferma Jeremias, mentre Blind aggiunge: “Di là ci sono Laura, Guendalina e Carmen. A livello di maschi siamo più forti noi, ma i gruppi sono equilibrati”. Clicca qui per il video.

BLIND PROTAGONISTA NELL’ULTIMA PUNTATA

Nel corso della puntata di giovedì 14 aprile, durante le prove, in Palapa scoppia uno scontro poiché Blind racconta che l’intera tribù dei Tiburón (composta da Alessandro, Blind, Licia, Laura, Ilona, Jeremias, Estefania e Roger) avrebbe messo in dubbio il fatto che Nicolas, nel corso della puntata di lunedì 11 aprile, si sia sentito male. Solo Jeremias conferma la sua versione, mentre tutti gli altri smentiscono. Blind e Jeremias si arrabbiano con i compagni poiché non si vogliono assumere le loro responsabilità. Ilona nega di aver affermato ciò ed Edoardo si difende e sostiene di non aver mai detto una cosa del genere, anche perché Nicolas è un suo amico. Durante la serata, viene mandata in onda una clip riguardante la punizione ricevuta dai Tiburon dopo l’effrazione di Estefania: la modella infatti ha infranto le regole poiché ha interagito con il gruppo avversario, i Cucaracha. Blind si dimostra molto seccato a causa dell’atteggiamento della modella che, come sempre, è menefreghista.

Estefania, pur essendo l’unica responsabile della loro punizione (non avere il fuoco per un giorno intero) ha riso della situazione, chiedendo scusa con il sorriso. Ilary chiede spiegazioni alla ragazza, che sostiene di ridere anche degli eventi più avversi e non voleva mancare di rispetto ai naufraghi. Alcuni le credono, ma Blind no e ribadisce la sua idea: Estefania si comporta sempre così e, come in passato, non è la prima volta che fa una cosa e non la ammette. Durante la nomination, Blind vota Jeremias poiché, nonostante la loro amicizia, l’argentino gli ha confidato di sentirsi sofferente e infelice. A sua volta, il rapper riceve i voti di Marco Senise, Carmen, Licia (a causa di un diverbio avvenuto dopo la punizione ricevuta dalla tribù) e di Edoardo che si dice deluso dall’atteggiamento di Blind, soprattutto in seguito alle recenti litigate.











