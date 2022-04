Blind lancia una stoccata a Licia Nunez/ “E’ una persona negativa e…”

Blind attacca Licia Nunez: “Da quando sei arrivata ti sei isolata e…”

Scintille tra Licia Nunez e Blind. Dopo la vittoria alla prova leader, nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva concesso a Blind la possibilità di scegliere quali dei concorrenti dovessero giocarsi la possibilità di rimanere in gioco evitando la nomination. Blind non ha avuto alcuna esitazione e ha scelto due donne, Guendalina Tavassi e Licia Nunez. Blind ha poi giustificato questa seconda scelta sottolineando: “Da quando è arrivata si è isolata, non so per quale motivo ma la mattina si sveglia e fissa il mare, mi trasmette molta negatività ed è un po’ pesantuccia. Inoltre è un po’ pesantuccia”. Una motivazione che a Linda non è piaciuta tanto da scagliarsi contro di lui: “Sei veramente un ca**aro, io che mi sono isolata? Questa è proprio l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Ilary, come ho sempre detto sin dall’inizio ci sono dei pregiudizi sulla mia persona”.

Blind rivede Greta: "Mi manca più lei che uno spiedino"/ Lei: "Fiera di te"

I due candidati alla nomination però hanno la possibilità di salvarsi affrontando uno degli altri naufraghi in un duello: l’uomo vitruviano, in cui i candidati devono attaccarsi a delle pareti di legno, che si inclinano con il passare del tempo. Lo scopo è resistere il più a lungo possibile: solo così è possibile aggiudicarsi la prova. Guendalina decide di sfidare Marco Cucolo vincendo la prova, mentre Licia con molto coraggio decide per Nicolas Vaporidis.

Blind e il racconto shock sulla sorella/ "Tentò di uccidere mia madre…"

Blind ritrova la fidanzata Greta: “Mi manca più l’amore che…”

Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, Blind è stato chiamato a fare una scelta tra amore e cibo. Il rapper non ci ha pensato due volte e ha rinunciato agli spiedini per tutti i naufraghi pur di parlare con la sua compagna Greta. Blind si è sciolto in lacrime quando ha sentito la voce della ragazza e ha detto: “Mi manca più l’amore che lo spiedino. “Sono fiera e orgogliosa di te”, esordisce Greta e poi aggiunge: “Tira fuori quel sorriso, ti voglio più sorridente”. Blind ha ricevuto la solidarietà da parte degli altri naufraghi per il gesto. D’altra parte Greta e la sua famiglia hanno accolto Blind nel momento più complicato della sua vita.

Blind a rischio?/ Ruba i cocchi agli avversari e poi...

Greta è anche intervenuta sulle critiche di Licia Nunez difendendo il suo ragazzo: “Non ascoltare nessuno perché ti conosciamo noi. Sappiamo come sei fatto, il pubblico da casa vede tutto. Continua così e non ti abbattere, stai facendo un bel percorso. Tira fuori la tua allegria, il percorso è ancora lungo. State tutti lì per lo stesso obiettivo, per vincere, ma tu prendila meglio, con il sorriso. Siamo fierissimi di te”. Blind ha dimostrato con quel gesto di essere un vero signore e ha rapito il cuore delle telespettatrici dell’Isola dei Famosi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA