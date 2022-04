Blind, l’Isola dei Famosi per entrare nel mondo della tv?/ Ecco la verità

Il giovane rapper Blind sta guadagnando pian piano il favore del pubblico dell’Isola dei Famosi, è davvero una rivelazione per la nuova edizione del programma. Blind ha deciso di mettersi in gioco con l’avventura in Honduras e farsi conoscere da suoi fan in momento estremo. Dal punto di vista familiare per il rapper non è un momento semplice, durante al sua permanenza sull’isola sua madre ha infatti deciso di fargli causa, per avere gli alimenti. La causa è già in mano al giudice che deve prendere una decisione in merito alle richieste della madre e riguarda anche le sorelle di Blind, ugualmente implicate. Inizialmente aveva iniziato la sua avventura con Roberta Morise, ma in seguito alla sua eliminazione era diventato capo della Palya Sgamada. Il naufrago è ora in coppia con Nick Luciani, dopo essere rimasto solo a causa dell’espulsione di Silvano, l’altro componente dei Cugini di Campagna. Blind però sarà presto eliminato dall’isola ? Lui mette tanto impegno per la partecipazione al programma ma ha qualche difficoltà nelle prove di resistenza fisica. Già dalle prime puntate si era distinto per astuzia e per le sue qualità di leader capace di tenere testa al gruppo.

Blind ha dimostrato durante le settimane nell’isola di essere un ragazzo umile e semplice, raccontando anche episodi dolorosi della sua vita e della sua famiglia. Ma queste sue confessioni non sono piaciute a sua madre, che ha dichiarato non voler avere nulla a che fare con lui. La novità dell’ultima settimana è la divisione delle coppie, i concorrenti infatti giocheranno come single e saranno divisi in due squadre. Blind è stato scelto per la squadra Tiburon composta dai naufraghi Alessandro, Cicciolina, Jeremias ed Edoardo. L’unica coppia rimasta in gara, formata da Roger ed Estefania, ha deciso di schierarsi con i Tiburon, diventandone i leader. Blind per questa settimana non viene nominato dai suoi compagni e decide di candidare alle nomination Nicolas Vaporidis, un po’ criticato dal gruppo. Vediamo se Blind riuscirà a continuare il suo percorso sull’isola, nel frattempo possiamo seguirlo nei canali ufficiali Mediaset.

Blind è uno dei protagonisti più chiacchierati de L’Isola dei Famosi 2022. Nonostante nel mondo dello spettacolo ha dimostrato di starci e molto bene non sarà questo il suo futuro. La dichiarazione è arrivata già prima dell’arrivo in Honduras quando ha dichiarato che resterà comunque un cantante. Non sappiamo però come questa avventura lo cambierà e se il ragazzo deciderà di percorrere un’altra strada una volta finita l’avventura nel reality show. Non sono pochi i cantanti infatti che dopo esperienze come queste hanno deciso di cambiare radicalmente la propria vita professionale. Le intenzioni di Blind però sembrano essere certe.

Va ricordato anche che è ancora molto giovane e che eventualmente potrà prendere un altro percorso più in là. Al momento, nonostante il lampante successo, è ancora in una fase di crescita dove si sta facendo conoscere dal grande pubblico. L’idea di partecipare all’Isola dei Famosi infatti sembra più un trampolino per far risaltare anche la sua carriera da cantante e per avere dei giovamenti in fatto di pubblico. Appare evidente che il pubblico che segue questa trasmissione è molto diverso da quello che lo ascoltava fino a questo momento.











