Blind a rischio?/ Ruba i cocchi agli avversari e poi…

Blind: “Vedere uscire Jere mi ha fatto male, era come un fratello per me…”

Blind e Jeremias Rodriguez, dall’ingresso del giovane cantante all’Isola dei Famosi, si sono trovati caratterialmente simili e sono sempre andati d’accordo, tanto che spesso in puntata abbiamo visto il Rodriguez cercare di calmarlo e difenderlo durante accese discussioni con i fratelli Tavassi. Nell’ultima puntata del reality, Jeremias ha deciso di abbandonare il gioco per tornare dalla sua fidanzata, molti sono stati contenti della sua decisione, mentre altri come il padre Gustavo e l’amico Blind, sono rimasti delusi della sua decisione.

Il giovane ventenne commenta così l’imminente uscita dell’amico Jeremias dal reality: “Vedere uscire Jere mi ha fatto male perché era come un fratello maggiore per me, ho perso una spalla con cui sfogarmi, con cui piangere, però sicuramente riuscirò ad andare avanti, senza i consigli di nessuno”. Di fatti, il cantante ha grinta da vendere, in questi giorni ha anche pescato un tonno a mani nude rendendo contentissimi i suoi compagni di squadra; eppure con alcuni è una lotta continua. Il ragazzo infatti continua ad avere discussioni molto accese con i fratelli Tavassi, ma chi placherà la sua rabbia ora che Jeremias andrà via?

Blind discute con i fratelli Tavassi, poi ruba a Guendalina dei cocchi

Nelle ultime giornate, “lo spirito dell’Isola” ha dato ai concorrenti delle squadre: Cucaracha e Tiburon (di cui Blind fa parte), la possibilità di condividere la legna e di cucinare oltrepassando il loro spazio di Isola. La notizia ha creato non poche tensioni ai naufraghi, soprattutto ai fratelli Tavassi, che in particolar modo se la sono presa con Blind. All’inizio è nato uno screzio causato dalle nomination, Blind ed Estefania sostenevano che Guendalina Tavassi avesse detto di nominare in massa Licia, mentre Guendalina a detta sua, avrebbe solo detto di essere rimasta sconvolta dal fatto che non avessero nominato Licia, dato che era l’ultima arrivata.

Dopo un’accesa discussione in cui la donna era visibilmente in preda alla rabbia, Blind ha detto: “Si vede che non è sincera, non fa altro che venire qua per urlare con le vene che le esplodono”. L’affermazione ha dato molto fastidio a Guendalina che parlando col fratello Edoardo ha detto: “Non parlare con uno che mi dice che mi esplodono le vene quando mi inca**o, a lui esplodono le croci in faccia, a ragazzino…” . Poi la situazione è degenerata quando Blind ha rubato i cocchi che Guendalina aveva messo da parte; questi sono poi stati restituiti, ma secondo Edoardo, l’Isola potrebbe punire Blind per l’accaduto.











