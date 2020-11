Blind/ Manuel Agnelli ed Hell Raton attaccano il gioiellino di Emma.. (X Factor 2020)

Blind a X Factor 2020 con due inediti ( o quasi)

Emma Marrone rischia grosso con il suo Blind in questo quinto live di X Factor 2020. La salentina si avvia verso l’ultimo fase del programma con un solo concorrente dopo la dolorosa e discussa uscita di Blue Phelix, e adesso toccherà al rapper portare avanti la bandiera degli under uomini di questa edizione, riuscirà a passare indenne questa doppia manche di questa sera? La salentina è pronta a tutto per cercare di salvarlo anche se questa sera Blind dovrà mettersi in gioco al fianco di un’orchestra di sole donne e per l’occasione si è scelto il brano dal titolo Tremo su base dei Linking Park In the End. Anche questa volta Blind ha deciso di riscrivere parte del testo in barba a quello che spesso Manuel Agnelli ha un po’ criticato, ma una volta superata questa prima manche, scampando al ballottaggio, il rapper potrà cantare un suo inedito dal titolo Affari Tuoi. Cosa succederà a quel punto? Riuscirà a passare indenne la doppia manche e avviarsi verso il sesto live e poi alla finale?

Blind continua a dividere i giudici, Manuel Agnelli ed Hell Raton lo criticano ma…

Le risposte arriveranno solo questa sera anche se i giudici sembrano adesso molto concentrati e pronti a giocare a carte scoperte tanto che anche la settimana scorsa con lui non sono stati molto dolci. Blind ha portato la sua Cuore nero nella manche veloce e poi, nella seconda, la cover di Per Me è importante di Tiromancino con la sua Bambino, un pezzo autobiografico sul passato di violenze subite. Il primo a commentare la sua performance è stato Mika che non l’ha trovata la sua migliore esibizione ma sicuramente ha trasmesso qualcosa di vero perché cercava di raccontare il suo vissuto e c’era l’anima dentro. si è detto in crisi Hell Raton che si aspetta grandi cose da lui che si è presentato con un brano davvero leggero ed energico e adesso ha tirato fuori qualcosa di intenso e personale, per lui è un 7 e no è ancora a dieci. D’accordo anche Manuel Agnelli che conferma che il brano non era poi perfetto ma il fatto di togliere l’autotune e di accettare una sfida, mostrandosi in tutta la sua fragilità è sicuramente una cosa da apprezzare.



