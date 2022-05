Blind “Non sono un burattino, Nicolas Vaporidis sta muovendo i fili”/ La zia “finito in un branco di lupi”

Blind è guerra con Nicolas Vaporidis!

Blind a L’Isola dei Famosi 2022 sta vivendo un momento di grande crisi. Il giovane rapper di “Cuore nero” durante l’ultima puntata del reality show è scoppiata a piangere stanco di sentirsi dare del burattino telecomandato. L’ex cantante di X Factor ha discusso animatamente in Honduras con Nicolas Vaporidis che ha speso parole davvero pesantissime per lui. “Blind è un burattino senza personalità, lo manipolano tutti. Laura e Clemente sono diventati dei nemici, ci sono rimasto male. Penso che siano due opportunisti, falsi, non hanno nulla di sportivo e vogliono vincere a tutti i costi” – ha detto l’attore di “Notte prima degli esami” innescando qualcosa nella mente del giovane cantante.

Il rapper dopo un pò in Palapa è scoppiato a piangere dicendo: “sto prendendo insulti pesanti e mi sono rotto i cogli**i. Nicolas sta muovendo i fili, non io”. A rassicurarlo dall’Italia è stata Ilary Blasi che gli ha semplicemente detto “ti senti così come ti descrivono? No, bene allora prosegui per la tua strada, fai la tua Isola”.

Intanto dall’Italia anche la zia di Blind ha preso le sue difese. “Blind è un ragazzi di 22 anni ma che riesce a pensare, ragionare e parlare come un 40enne, credo che sia questo che porti le persone a pensare che sia un burattino ecc… perché non è facile accettare che un ventenne possa essere maturo e avere dei pensieri propri…” ha riportato in un lungo post l’esperta di gossip Denianira Marzano.

La zia di Blind si è sfogata subito dopo la puntata prendendo le distanze dalle accuse di Nicolas Vaporidis: “mettiamoci in gioco, perché fa comodo screditare un ‘ragazzino’ agli occhi del pubblico, puntandogli il dito contro, insultandolo e dicendogli di non avere personalità! Fa molto comodo!. Infine ha aggiunto: “vi svelo una cosa: Blind ha personalità, Blind ha carattere, Blind è un ragazzo col cuore d’oro e una grande corazza, che può essere facilmente distrutta, come si è visto! E’ finito in un branco di lupi, ma esiste sempre il leone!”.

