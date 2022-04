Blind/ Replicherà ad accuse della madre Valerica? “Non è stato completamente sincero”

Blind e Nick Luciani a Playa Accoppiada

Grazie a Nick Luciani, rimasto solo dopo la squalifica del compagno Silvano Michetti, gli ospiti di Playa Sgamada hanno avuto la possibilità di ritornare su Playa Accoppiada. Blind, essendo lui il capo, nella passata puntata dell’Isola dei Famosi ha avuto l’opportunità di decidere se accettare di tornare a Playa Accoppiada con Nick o cedere la sua possibilità ad un’altra naufraga. La scelta del cantante è stata quello di tornare in coppia con Nick Luciani su Playa Palapa. Come saranno trascorse le prime ore insieme?

L’unione tra Blind e Nick è tuttavia destinata a durare molto poco poiché questa sera per tutte le coppie dell’Isola dei Famosi è attesa una bella novità: ciascuna infatti sarà destinata a scoppiare ed i naufraghi proseguiranno in solitaria nella loro avventura in Honduras. Il rapper dunque non ha avuto neppure il tempo di legare con la voce de I Cugini di Campagna che si ritroverà presto a procedere in solitaria come già accaduto a Playa Sgamada.

Le accuse della madre di Blind

Dall’isola dei Famosi nelle ultime ore non sono giunte grosse novità su Blind e Nick Luciani dei Cugini di Campagna con il quale fa coppia e che gli ha permesso il ritorno su Playa Accoppiada. Il maltempo delle passate ore ha messo nuovamente in difficoltà tutti i naufraghi, già in crisi per la mancanza di cibo e l’invasione notturna di granchi. Tutti sono stati chiamati a mettersi all’opera per costruire un riparo e proteggere il fuoco e Blind non si è di certo tirato indietro.

Nel frattempo una brutta tegola si è abbattuta sul giovane rapper. La madre Valerica avrebbe infatti deciso di fargli causa chiedendo al 22enne di versare gli alimenti a lei ed al fratello minore di 16 anni. Una richiesta che stando a quanto trapelato dal Corriere della Sera, sarebbe già stata presentata al tribunale civile di Perugia. “Sono contenta per la sua carriera, per il suo percorso. Ma su alcuni aspetti dei suoi racconti, in particolare sulla sua famiglia, be’ non è completamente sincero, posso capire, ma non trovo giusto quello che dice di me”, avrebbe tuonato la madre a La Nazione. Il giovane, questa sera, sarà messo al corrente delle parole della donna? Avrà modo di replicare direttamente dall’Honduras o il caso sarà affrontato direttamente in Tribunale?

