Blind rivede Greta: “Mi manca più lei che uno spiedino”/ Lei: “Fiera di te”

Arriva una tentazione all’Isola dei Famosi 2022 per Blind. Nel corso della diretta del 25 aprile, Ilary Blasi mette il cantante di fronte ad una scelta: un vassoio di spiedini per tutti oppure rivedere la sua fidanzata Greta in video e parlare con lei. Lui ha le idee più che chiare: “Mi manca più l’amore che uno spiedino”. Rivederla è per lui un colpo: non mancano apprezzamenti anche gelosi per il suo abbigliamento, poi è Greta a prendere parola.

“Ho sentito prima Licia che ha detto che sei un cazzaro, non ascoltare nessuno perché ti conosciamo noi, noi sappiamo come sei fatto, – tuona la ragazza – il pubblico a casa vede tutto, tu continua così, non ti abbattere perché il percorso è ancora lungo, stai facendo un bel percorso ma tira fuori un po’ di allegria, il tuo sorriso che colpisce tutta Italia, ti voglio più sorridente, divertitevi perché siete lì tutti per lo stesso motivo: vincere. È normale non essere tutti amici, perché siete in un gioco. Perciò divertiti. Tu mi manchi e siamo fierissimi di te, vai forte!” Lui accetta con gioia e le sue parole e le rinnova il suo amore.

