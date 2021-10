Blind, scherzo Le Iene finisce in tragedia/ Proposta di matrimonio: finale drammatico

Come ogni martedì la serata di Italia 1 attende con ansia i nuovi servizi de “Le Iene“, in onda a partire dalle 21.20. Nel programma condotto da Nicola Savino, affiancato dalla Gialappa’s Band, arriva il debutto di una nuova presenza femminile: dopo Elodie, Rocio Munoz Morales e Elisabetta Canalis ad aprire la serata ci sarà la campionessa di pallavolo Paola Egonu. Nel corso della serata tante inchieste e servizi che terranno incollati i telespettatori al programma, ma anche momenti irriverenti e di puro divertimento in pieno stile Iene.

Le Iene/ Anticipazioni 26 ottobre 2021: Valentino Rossi e la marcia di Vladimir Luxuria al Gay Pride

Tra i servizi goliardici delle puntate de “Le Iene” un momento d’attesa speciale è sempre rivolto ai famosi scherzi che la redazione studia con complici star. Questa sera tocca al rapper Blind, nome d’arte di Franco Rujan, autore di “Cuore Nero”. L’artista, uscito da XFactor, chiedendo la complicità della trasmissione ha infatti deciso di fare uno scherzo alla sua fidanzata Greta. In un primo momento l’obiettivo dello burla televisiva è quello di farle prima credere di averla tradita per poi, con un colpo di scena, fare la fatidica proposta di matrimonio.

Sergio e Jessica, Matrimonio a prima vista Italia 2021/ La coppia ha visioni diverse sul futuro?

Blind e la proposta di matrimonio: finale drammatico

Nato a Perugia, ma di origini rumene, Blind non è un volto nuovo agli scherzi de “Le Iene”. Infatti l’anno scorso aveva partecipato a una chiamata con Emma Marrone, sua ex coach a XFactor, nella quale le faceva credere che il discografico gli aveva consigliato di fingere una relazione amorosa con lei. Nello scherzo che andrà in onda questa sera però qualcosa sembrerebbe non essere andato nel verso giusto. Se in un primo momento il giovane Rujan è apparso divertito nel fare uno scherzo alla fidanzata Greta, qualche istante dopo il suo volto si è trasformato.

Inchiesta su pesca nel Mediterraneo/ Proposta da Striscia: "Come fermare lo scempio"

Lo scherzo, architettato con la Iena Alessandro Onnis, andrà in onda in versione integrale questa sera, ma le anticipazioni fanno presagire ad un finale intenso. La proposta di matrimonio si sarebbe infatti trasformata in realtà in una “tragedia” per il giovane Blind. Lacrime e disperazione per il rapper, ma perché? Cosa avrà risposto Greta? Per saperne di più non resta che attendere la puntata di questa sera su Italia1.





© RIPRODUZIONE RISERVATA