Blind torna all’Isola dei Famosi: ed è già polemica!/ “Ora sapete chi nominare…”

Blind torna all’Isola dei Famosi: “Ora sapete chi nominare…”

Blind ha fatto ritorno sull’Isola dei Famosi. Nel daytime di mercoledì 11 maggio, il naufrago ha dovuto abbandonare il reality in via momentanea per accertamenti medici. I dettagli sulla salute del rapper erano già stati svelati nella scorsa puntata da Alvin, il conduttore spiegò che il naufrago era stato colpito da un’infezione cutanea: “Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea, ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata”. Ora il naufrago ha fatto il suo ritorno sull’Isola. I primi ad accorgersene sono stati Edoardo Tavassi e Maria Laura De Vitis che ha avvisato subito gli altri: “E’ tornato Blind”. Blind è sceso dalla barca e in tono polemico ha detto: “Così ora avete chi nominare”.

Edoardo Tavassi si è avvicinato alla barca aiutandolo a scendere. Il naufrago è stato poi abbracciato da Maria Laura De Vitis. Gli altri naufraghi poi sono accorsi per salutarlo dandogli il bentornato. Edoardo Tavassi gli chiede se sia felice di essere tornato e Blind risponde in modo affermativo. Il giovane vuole essere subito aggiornato in merito alle ultime novità dell’Isola dei Famosi. Roger allora gli spiega di aver vinto la prova ricompensa. Carmen Di Pietro rivedendo Blind esclama: “Ma che bella visione”. Blind si accorge dell’assenza di Laura Maddaloni e Edoardo gli spiega che è stata eliminata e che si trova sull’altra Isola. Blind rimane interdetto: “Sono mancato poco tempo ed è cambiato tutto”.

Il cantante Blind è assente da Playa Rinovada da qualche giorno e anche nella serata di lunedì 9 maggio non è presente tra i compagni. In molti sono preoccupati per il rapper poiché non è chiaro se si sia fatto male o se abbia abbandonato il reality. A inizio puntata, Alvin ha spiegato subito il perché sia assente: il naufrago non è in Playa Palapa poiché ha problemi alla caviglia. Infatti, nella precedente puntata, il rapper aveva manifestato diversi fastidi al piede durante la prova leader. La situazione non è grave poiché non è presente nessun problema muscolare tale da abbandonare il gioco, ma, essendo in corso una forte infezione cutanea, non può esporsi al sole e alla salsedine. Il rapper è quindi in albergo, aspettando di poter rientrare nel reality.

Ilary Blasi ringrazia Alvin per gli aggiornamenti, che hanno rassicurato anche i telespettatori e i famigliari del rapper. Il naufrago sta perdendo alcuni momenti importanti dell’Isola dei Famosi, inclusa la conoscenza delle nuove Conquistadoras, Maria Laura, Mercedesz e Fabrizia. Tra l’altro nessuna delle tre, nelle clip di presentazione, esprime molta simpatia per il ragazzo, che vedono doppiogiochista e stanco di stare nel gioco. Chissà se cambieranno idea quando Blind tornarà a Playa Rinovada











