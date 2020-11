Blind, Under Uomini/ La sua versione di Piece Of Your Heart come sarà?

Blind al secondo live di X Factor 2020 con Piece of Your Heart/ Non mi dire di no

Blind porterà sul palco del secondo live di X Factor 2020 una sua versione di Piece Of Your Heart di Meduza. Emma Marrone ha assegnato il brano al suo gioiellino, già primo in classifica con il suo brano Cuore Nero, e lui ringrazia ma annuncia anche che aggiungerà un suo testo dal titolo Non mi dire di no. Come sarà questa sua versione? Emma Marrone ha fatto visita ai suoi ragazzi in settimana e a quel punto Blind ha rilanciato: “ho visto la classifica e io sto secondo dietro a Sfera, non riesco ad esprimere le emozioni che provo” ma il suo giudice lo invita a godersi il momento ma tenendo i piedi bene a terra. Il primo a salire sul palco di X Factor 2020 giovedì scorso è stato proprio Blind, il fiore all’occhiello degl under uomini di Emma Marrone. Il rapper si è raccontato con un video in cui parla del suo palazzo, dei suoi vent’anni, quando era piccolo scappava di casa, suo padre lo ha abbandonato quando aveva 15 anni e intorno a lui ha costruito una corazza per farsi scivolare tutto addosso e l’unica cosa che lo scioglie è la musica.

Bind conquista tutti con Cuore Nero

La salentina ha assegnato a Blind il suo inedito Cuore Nero e questo gli permetterà di arrivare dove voleva grazie alle sue forze, era il suo sogno e lo sta raggiungendo. Emma Marrone lo presenta come un ragazzo con gli occhi che parlano così come il suo cuore cantando con la sua verità tra le mani. Inutile dire che il suo Cuore nero è uno degli inediti meglio riusciti di questo primo live. Blind chiuso in una gabbia con il suo gilet e il petto nudo, rompe il ghiaccio a X Factor 2020 conquistando i giudici del programma che si complimentano con lui. Il primo a dire la sua è Mika che trova Blind sempre grezzo, puro e un po’ naif, è riuscito a non farsi cambiare dal palco e da tutto quello che gli gira intorno e lo stesso pensa Hell Raton che non può che confermare il suo interesse nei suoi confronti dicendosi sorpreseo ed etichettandolo ‘bastardello’. Manuel Agnelli è convinto che questo con Blind è stato davvero un ottimo modo di iniziare. Emma chiude il giro dei giudizi commossa e contenta per quello che il suo cantante ha fatto portando sul palco tutto il lavoro fatto insieme in questo periodo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA