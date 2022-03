Blind, vero nome e significato/ “Non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche…”

Blind: qual è il suo vero nome e significato

Blind è uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 e pronto a sbarcare in Honduras nel corso della seconda puntata del reality, in scena oggi, giovedì 24 marzo. Non tutti sapranno chi è realmente il giovane naufrago che si prepara a cimentarsi in questa faticosa ma emozionante esperienza televisiva e di vita. Intanto vi diciamo subito che si tratta di un giovane rapper, classe 2000 ed originario di Perugia, diventato celebre per aver partecipato all’edizione 2020 del talent show musicale X Factor. Blind, naturalmente, non è il suo vero nome come facilmente intuibile.

Greta Tigani, fidanzata di Blind de l’Isola dei famosi 2022/ “sei stata tutto per me”

In realtà il futuro naufrago all’anagrafe Franco Popi Rujan. La scelta di un nome d’arte non è stata affatto casuale ed anzi racchiude un pezzo importante del suo modo di essere e della sua stessa vita. Era stato lo stesso cantante, infatti, a spiegare il significato asserendo in una intervista a Repubblica alla vigilia della sua partecipazione a X Factor: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli e le critiche, tutto quello che ti può ostacolare”.

Chi è Blind, concorrente all'Isola dei Famosi 2022/ Da X Factor all'Honduras

Blind, il sogno di Franco Popi Rujan

L’aria da duro di Blind nasconde un rapper dal cuore tenero: “Ho la faccia da duro ma non lo sono”, aveva confermato nella medesima intervista ed in parte lo aveva dimostrato anche nel corso della sua partecipazione al talent show musicale. All’epoca asseriva di voler vivere di musica ma, alla luce della sua partecipazione al reality di Canale 5 sembra non disdegnare anche altre esperienze televisive e non.

All’Isola dei Famosi Franco, in arte Blind, con ogni probabilità parlerà del suo passato difficile a causa delle frequentazioni sbagliate e di alcune dipendenze. A salvarlo, ha spesso detto, è stata proprio la musica ma anche gli amici. “Adesso ho la motivazione giusta perché la mia musica arriverà a tante persone, alle famiglie e ai ragazzi: questo mi dà la carica”, aveva spiegato il rapper che ha sempre sognato di diventare un esempio positivo per i suoi coetanei e non solo.

Blind "Da piccolo facevo uso di droghe"/ "Mi sento un miracolato. Emma Marrone..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA