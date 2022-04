Blind Vs Edoardo Tavassi “Succube di tua sorella, vergogna”/ Rissa sfiorata all’Isola

Quasi sfiorata la rissa in diretta all‘Isola dei Famosi 2022. I fratelli Tavassi continuano a creare dinamiche e discussioni in Honduras, finendo spesso mora delle accuse degli altri naufraghi. Edoardo, in particolare, difende la sorella Guendalina, questa settimane al centro di tante liti. “L’unico modo per emergere è litigare con Guendalina”, accusa Edoardo, che motiva poi la sua accusa con tanto di esempi: “Prima Blind era noto perché non parlava, non con noi ma nel senso che non usciva il suo personaggio; poi qualcuno gli ha detto ‘litiga’ ed è uscito Blind. Laura lo stesso… Ho sentito io stesso Estefania dire ‘Menomale che abbiamo litigato per questo con Guendalina, almeno abbiamo una clip in puntata’! Insomma, loro attaccano Guendalina per far parlare di se, altrimenti di loro non si parla!”

Lite tra Blind e Edoardo Tavassi all’Isola dei Famosi

La lite in palapa si accende quando Blind chiede di replicare: “È assolutamente succube di Guendalina e quando parlava con Laura se ne andava via piangendo, perché si vergognava! Vergognati!” Lui si altera, poi placato dalla sorella spiega ancora la sua versione dei fatti: “Io ho sempre detto che lei non ha ragione sempre, quando lei sbaglia posso difenderla e vado da lei e le dico che ha sbagliato. ma le ultime cose che sono successe, lei ha ragione! – e conclude – Pur di mettere zizzania, inventano e distorcono la realtà!”

