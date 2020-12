Blind, X Factor 2020/ Da favorito come vincitore a flop? A Emma Marrone il compito di rilanciarlo…

Blind vincitore di X Factor 2020?

Blind è il vincitore annunciato di X Factor 2020? Il suo stile è quello in voga in questo momento, le ragazzine sono già pazze di lui e alcuni sono commossi dalla sua storia di ragazzo di periferia con tanti problemi e una serie di cicatrici nel cuore. Tutto perfetto quindi? Sì, se non fosse per i suoi problemi di fiato gli stessi con cui dovrà fare i conti questa sera nella manche del best of. La stessa coach, Emma Marrone, in questa settimana nel loft lo ha invitato a fare un po’ di fiato girando intorno al palazzetto e poi cantando sperando di risolvere quello che è un po’ il suo difetto, ma Blind riuscirà a tenere il palco? In questi giorni il rapper ha conquistato anche i piani alti delle classifica con la sua Cuore Nero, il brano che più lo rappresenta e che sicuramente sentiremo cantare anche dopo la fine del programma, ma sarà questo a portarlo alla vittoria?

Emma Marrone sul palco con Blind nella prima manche

Lo scopriremo solo questa sera quando andrà in scena la finalissima del programma con Blind pronto ad affrontare Casadilego, N.A.I.P. e i Little Pieces of Marmelade in tre manche. La prima lo vedrà duettare con Emma Marrone sulle note de La Fine, cover di Tiziano Ferro e Nesli. Nella seconda manche invece toccherà proprio al suo best of e, in particolare, le canzoni che più lo rappresentano in questo suo percorso Bambino sulle note di Per me è importante dei Tiromancino, il suo inedito dal titolo Cicatrici e, infine, il suo inedito dal titolo Affari Tuoi. Chiuderà la sua scalata il brano con il quale ha conquistato 4 sì alle audizioni, Cuore Nero. Vincerà alla fine di questa scalata?



