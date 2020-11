BLIND, X Factor 2020/ Torna con l’inedito ‘Cicatrici’, come reagirà Manuel Agnelli?

Grande attesa per la performance di Blind al terzo live di X Factor 2020. Il 20enne cantante di Perugia, facente parte della categoria Under capitanata da Emma Marrone, si esibirà sulle note del suo inedito “Cicatrici“. Un’assegnazione, quella di Emma, volta evidentemente a valorizzare un ragazzo che, per usare le parole impiegate da Mika a margine dell’ultima esibizione di Blind sulle note di “Non mi dire di no“, “ha tutto quello di cui si ha bisogno per avere una carriera“. Proprio il grande potenziale di Franco Rujan, questo il vero nome di Blind, fa sì che le aspettative sul suo conto siano sempre elevate e che gli venga richiesto un supplemento di impegno per migliorare le sue pecche. Questo di fatto il senso dell’intervento di Mika nella scorsa puntata quando ha dichiarato: “C’è lavoro da fare ma vale assolutamente la pena, perché tu potresti fare tanto“.

BLIND, MANUEL AGNELLI: “DEVI FARE LE COVER COME GLI ALTRI”

Dello stesso avviso anche Hell Raton: “Tu sei bravo, io sono un tuo fan. Sei riuscito a rendere questo brano “tuo” nonostante, hai questa qualità rispetto a tanti tuoi coetanei: riesci a strutturare un brano dall’inizio alla fine“. Elogi anche da parte di Manuel Agnelli: “Dovunque ti mettano tu stai e stai bene: questo è talento, e il talento ce l’hai. Chiaramente dispiace che tu abbia dei gusti lontani anni luce dai miei, perché mi piacerebbe vederti fare altre cose ma fai bene a seguire ciò che ti piace. Ti dico solo una cosa: tutti devono fare delle cover qui dentro, anche se so come va fuori che ognuno fa le sue cose, ma vale per tutti e vale anche per te“. Su quest’ultimo aspetto non si è fatta attendere la replica di una Emma visibilmente irritata: “Ma dai, un rapper che fa la cover di un altro rapper non ha nessun margine di interpretazione: non si è mai visto! Dai, siamo nel 2020: possiamo superare questa roba qua“. Clicca qui per il video dell’ultima esibizione di Blind a X Factor!



