Blitz a Caivano, arrestato un uomo/ Don Patricello: “Spaccio diminuito dopo visita della Meloni”

Un controllo straordinario nel territorio del Parco Verde di Caivano, messo in atto sabato scorso dagli agenti del Commissariato di Afragola, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Campania. Sul territorio caivanese sono state controllate 306 le personee 164 veicoli dalla polizia del Commissariato di Afragola. I carabinieri della stazione di Caivano, in provincia di Napoli, inoltre, hanno rinvenuto 83 dosi di cocaina e quasi mille euro in contante (ritenuto provento illecito) a casa di un uomo: è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.

Stefano Cucchi, 3 carabinieri a rischio processo/ Ultimo filone, indagini chiuse: depistaggio e falso in aula

“Da quando Meloni è venuta a Caivano hanno intensificato la presenza della polizia e dei carabinieri in piazza, e lo spaccio non dico che sia finito del tutto, ma è diminuito notevolmente. Se ci fossero più vigili urbani, più forze dell’ordine, probabilmente tante cose che vedono i bambini come vittime non accadrebbero” ha spiegato Don Patricello, che lotta quotidianamente contro la Camorra. L’uomo arrestato, un 62enne, era già noto alle forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto in seguito ad una perquisizione nella sua abitazione nel centro di Caivano.

Prodotti dimagranti: investiti miliardi sulle siringhe preriempite/ Iniezioni contro obesità

Meloni: “Don Patricello? Impegno quotidiano”

Non solo Don Patricello. Dopo il blitz a Caivano sono arrivate anche le parole di Giorgia Meloni, sui social: “Restituiremo questi territori alle famiglie e ai tanti cittadini perbene che desiderano vivere in sicurezza e costruire un futuro migliore per i loro figli. Avanti con determinazione”. La Premier ha rilanciato inoltre le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da don Maurizio Patriciello, il parroco del Parco Verde che combatte contro la Camorra, che come abbiamo sottolineato ha parlato di uno spaccio diminuito dopo la visita del Governo a Caivano.

Million Day: estrazione numeri vincenti/ Cinquine di oggi lunedì 9 ottobre 2023

“Le parole di Don Patriciello, che continuo a ringraziare per il suo impegno quotidiano e per la cura nei confronti di tutta la comunità di Caivano, sono per noi motivo di ispirazione a fare sempre meglio e a porre definitivamente fine alle zone franche. Anche in vista del termine dei lavori di bonifica da parte degli specialisti del genio dell’Esercito Italiano nel centro sportivo Delphinia” ha concluso Meloni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA