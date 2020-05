Blitz al Giudice di pace: arrestati 11 avvocati/ Marigliano, corruzione e falso

Pubblicità

Blitz oggi nell’Ufficio del Giudice di pace di Marigliano, in provincia di Napoli, al termine di una complessa indagine coordinata dalla procura di Nola e che ha coinvolto gli uomini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna ed i carabinieri del Comando Anti-falsificazione Monetaria di Roma. In tutto, come rivela Corriere del Mezzogiorno, sono state emesse 15 misure cautelari: un arresto in carcere per il cancelliere, arresti domiciliari per 11 avvocati e tre sospensioni della professione per la durata di tre anni a carico di altrettanti legali. Le accuse a vario titolo sono di corruzione, soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici, falsità in atti pubblici, uso di valori di bollo contraffatti e truffa ai danni dello Stato. I carabinieri sono stati chiamati a condurre una complessa attività investigativa che ha visto l’attuazione non solo di attività tecniche ma anche di servizi di pedinamento, perquisizioni e acquisizioni di documenti. Tali attività hanno portato alla scoperta di una prassi consolidata nel tempo e legata alla gestione illecita degli affari penali presso l’Ufficio del Giudice di pace di Marigliano.

Pubblicità

BLITZ AL GIUDICE DI PACE: LE INDAGINI

Secondo quanto emerso dalle indagini grazie alle quali è stato condotto il blitz, il cancelliere preposto all’Ufficio Iscrizioni a Ruolo soddisfaceva le esigenze degli avvocati, suoi amici, che grazie alla sua complicità riuscivano a loro volta a ottenere l’assegnazione dei fascicoli di cui erano patrocinatori al Giudice di pace che più preferivano. Gli investigatori sono riusciti ad accertare numerosi episodi di sottrazione, soppressione e/o distruzione di fascicoli processuali da parte degli avvocati nella cancelleria ma anche di alterazione nelle modalità di assegnazione delle iscrizioni a ruolo rispetto alle date di presentazione degli avvocati, distruzione di fascicoli e creazione di documenti completamente falsi aventi come parti processuali persone morte o mai esistite. Il cancelliere avrebbe ricevuto da parte degli avvocati un costoso oggetto in oro in cambio dei favori ottenuti. Inoltre, le indagini hanno appurato anche l’impiego di marche da bollo contraffatte per l’iscrizione a ruolo di cause presso gli uffici del Giudice di Pace del circondario di Nola, appropriandosi in tal modo del valore nominale delle marche da bollo impiegate per un totale di 40mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA