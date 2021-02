BlizzCon 2021/ Video streaming: anticipazioni, novità e programma

Gli appassionati di videogiochi non attendevano altro: si è aperta alle 23 di ieri, venerdì 19 febbraio 2021, la BlizzCon 2021, appuntamento interamente rivolto ai giochi targati Blizzard. La conferenza stampa, visibile anche online, proseguirà sino a domani, domenica 21 febbraio propone un programma davvero dettagliato e imperniato sui nuovi progetti Blizzard, popolare azienda a stelle e strisce che si cela dietro ad alcuni veri e propri must del mondo dei videogame, fra cui World of Warcraft, Overwatch, Heartstone e Diablo.

Al termine della presentazione ufficiale, questa notte si sono tenuti i primi tre eventi in contemporanea, a partire da dieci minuti dopo la mezzanotte. In particolare, sul canale ufficiale di Diablo è andato in onda il “What’s Next”, imperniato sulle novità dagli sviluppatori della serie, mentre su quello di “Overwatch 2” sono stati trasmessi alcuni interessanti making of e aggiornamenti sulle novità in arrivo. Infine sul canale di World of Warcraft sono state rivelate tutte le principali novità inerenti alla serie MMORPG.

BLIZZCON 2021: ANTICIPAZIONI E NOVITÀ

La conferenza BlizzCon 2021 è visibile su YouTube e su Twitch collegandosi ai canali ufficiali Blizzard. Domani, 21 febbraio, sarà la volta di altri approfondimenti legati al franchise, con alcuni speciali sugli addetti ai lavori e sulle varie arts della serie. Le anticipazioni e le novità salienti di questa kermesse? L’annuncio di Diablo Immortal (con annessa data d’uscita), una nuova classe per Diablo 4, annunci per World of Warcraft The Burning Crusade Classic e Diablo 2 Resurrected, oltre all’arrivo di una nuova, fondamentale espansione per tutti gli amanti e gli appassionati di Heroes od Warcraft. E non è tutto: secondo alcuni spoiler di queste ore, sarebbe davvero imminente una Blizzard Arcade Collection destinata al mondo dei computer, che consterà di tre diversi titoli. Quali? Blackthorn, Lost Vikings 1 e Rock & Roll Racing. Insomma, le attese non possono essere tradite e tutto quello che resta da fare e connettersi al web per seguire dal vivo l’evento, anche se a distanza.