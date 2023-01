Bloccare video TikTok/ Come sospendere i contenuti che non ci piacciono

Bloccare video TikTok: da chi può essere attivata?

Bloccare determinati video su TikTok sarebbe un’azione utile per evitare di far finire nel mirino molti utenti più piccoli, che potrebbero esser influenzati (negativamente), e conseguire azioni pericolose o inopportune. Ma com’è possibile evitare di far mostrare certi contenuti, ritenuti non adatti ad un pubblico “piccolo”?

Email libero non funziona/ Spiegato che cos'è successo: quando si risolverà?

Purtroppo si tratta di un’azione che dovrà esser eseguita esclusivamente dal diretto interessato. TikTok non ha – almeno per il momento – nessuna intenzione di privare certi contenuti agli adulti, salvo essi siano di natura violenta, o abusi psicologici di vario tipo. Ecco però, perché sarebbe opportuno interessarsi a come filtrare gli hashtag..

Microsoft Outlook e Teams down, cosa succede?/ L'azienda "Annullata modifica di rete"

Bloccare video TikTok: come filtrare gli # di interesse

Per bloccare specifici video su TikTok, è necessario farlo filtrando determinati hashtag. Prima di spiegare e approfondire come farlo, la considerazione più importante è sul perché sarebbe un’azione opportuna a cui ricorrere in modo autonomo.

TikTok è una piattaforma che come ogni social network, mira a vendere. L’ex Musical.ly, ricorre all’acquisizione di dati (a proposito, recentemente è stata aperta una inchiesta sul possesso dei dati del Governo cinese), intercettando il pubblico che resta con piacere sulla piattaforma.

Microsoft, investimento miliardario in OpenAi e ChatGpt/ "Per tecnologia più sicura"

I contenuti vengono mostrati dall’algoritmo che tiene conto di diversi parametri, che però, in caso di contenuti non idonei al nostro piacere personale, possiamo di evitare di farceli mostrare ancora una volta. Come? Con il filtro hashtag.

Quando ci capitano video che vorremmo bloccare su TikTok (poco importa quale sia il motivo), è sufficiente tenere premuto sullo schermo e far click su “Non mi interessa“. A questo punto, in basso al display apparirà una voce che riepilogherà l’azione appena intrapresa, quello che bisognerà fare è far click su “Filtra hashtag”.

Il sistema restituirà gli # utilizzati per quel video, in caso di volontà di bloccare uno o più, tra quelli apparsi, sarà possibile farlo con un semplice click nell’hashtag.











© RIPRODUZIONE RISERVATA