Bloccati bonus casa/ ENEA sospende la piattaforma, ecco per quali agevolazioni

L’ENA ha comunicato che sono stati bloccati i bonus della casa. In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, non sembra che abbia regalato una notizia positiva come quella che ci saremmo aspettati, anzi, tutt’altro.

Non si tratterebbe di problemi tecnici o legati all’impossibilità di erogare voucher, ma ad un aggiornamento indispensabile per far funzionare correttamente il portale web, allo scopo di evitare qualsiasi problematica. Nel blocco rientrano tutti i nuovi bonus previsti per il 2023 (incluso il tanto amato e apprezzato eco-bonus).

Bloccati i bonus per la casa del 2023: cosa succede?

Sono stati ufficialmente bloccati i bonus per la casa 2023 che molti cittadini italiani aspettavano in questo 2023. Attenzione, non vi è alcun problema burocratico e né tanto meno di fondi, ma una comunicazione dell’ENEA chiara in cui si annuncia un aggiornamento importante sui portali web dell’ente stesso.

Non è la prima volta che l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, comunica di sospendere il funzionamento dei suoi portali. L’ultima volta risale ai primi tre mesi del 2022, dal mese di gennaio a quello di marzo, quando anche in quell’occasione era stato sancito un blocco sulla piattaforma.

Infatti, in quel caso i bonus sarebbero stati richiedibili a decorrere dal 1° aprile 2022, data da cui partivano i 90 giorni ordinari previsti dalla normativa e slittati inderogabilmente a causa del problema.

Ecco quali sono i bonus bloccati per la casa imposti dall’ENEA:

Bonus casa (o ristrutturazione): è consentito effettuare modifiche, caricamento e consulto delle schede che descrivono gli interventi per migliorare l’efficienza energetica e sfruttare le fonti rinnovabili di energia che permettono di sfruttare il 50% di detrazioni fiscali. Ecobonus: è consentito effettuare modifiche, caricamento e consulto delle schede che descrivono gli interventi per migliorare l’efficienza energetica e sfruttare le fonti rinnovabili di energia che permettono di sfruttare dal 50% all’85% di detrazioni fiscali. Ed anche il bonus facciate che includono il 90% per le spese del 2021 e del 2021, mentre il 60% per i costi sostenuti nel 2022. Superbonus: è consentito effettuare modifiche, caricamento e consulto delle schede che descrivono gli interventi per migliorare l’efficienza energetica e sfruttare le fonti rinnovabili di energia che permettono di sfruttare il 110% di detrazioni fiscali.

