Blocco auto a Milano, Torino, Bologna/ Allarme smog: domenica Sala ‘chiude’ traffico

Da Milano a Torino passando per Bologna: riprendono i livelli alti di Pm10 nell’aria e così il blocco auto viene di nuovo ripristinato nelle Regioni Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con l’allarme smog che non si placa. I ‘tre giorni della merla’ dal 29 al 31 gennaio saranno tutt’altro che “freddi” bensì miti e anche piovosi, ma non basta per eliminare il problema dell’alta pressione nell’aria che non allontana i livelli di smog presenti: mentre il sindaco Sala annuncia blocco totale del traffico per domenica prossima 2 febbraio a Milano, sono ripresi già da oggi i divieti di circolazione delle auto più inquinanti in Pianura Padana. Partendo dal Piemonte, da oggi fino al 30 gennaio dalle ore 8 alle 19 è blocco auto per tutti i mezzi fino diesel euro 4 compreso. Il blocco va da Torino fino ad altri 22 Comuni della provincia, passando anche per Novara; in Veneto la situazione non mutua e il medesimo blocco è previsto per tutta la regione escluso Belluno, Vicentino e Veneto orientale.

BLOCCO AUTO, “DOMENICA ECOLOGICA” ANCHE A MILANO

Allarme smog anche in Emilia Romagna con le seguenti città e provincie – Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara – con divieti locali meno impattanti rispetto a Milano e Torino ma pur sempre orientati a ridurre i livelli di Pm10 nell’aria. In Lombardia invece i blocchi del traffico più ingenti: la misura di blocco auto di “primo livello”, che prevede stop ai veicoli diesel sino a euro 4 fino alle misure relative a riscaldamento degli edifici e combustioni, viene attivata su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. Intanto si attende una “domenica ecologica” anche a Milano dopo l’esperimento di Roma collaudato già da diversi anni: come ha scritto ieri su Facebook il sindaco Beppe Sala, « valori del Pm10 hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell’aria. Quella per l’ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione. Allo stesso tempo, però, le condizioni attuali mi inducono a intervenire in modo contingente. Per questo motivo, domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto». In giornata vi saranno le verifiche presso gli uffici operativi e in serata dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, ma intanto – conclude Sala – «Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici».

