Blocco auto Milano domenica 2 febbraio/ Stop totale traffico: orari divieti anti-smo

Blocco auto totale a Milano per provare ad abbattere i livelli di Pm10 nell’aria e lo smog che in questo gennaio hanno funestato la Lombardia e in generale diverse città d’Italia: era però dal 2017 che non si assisteva ad una domenica di totale blocco del traffico e la questione non è certo passata inosservata e senza polemiche per la cittadinanza costretta oggi ad una giornata di stop completo per auto, moto e veicoli privati. «Nella giornata di domenica 2 febbraio, dalle ore 10 alle ore 18, sarà in vigore a Milano il divieto di circolazione di tutti i veicoli», scrive l’ordinanza del Comune su stretta richiesta del sindaco Beppe Sala, promotore di questo blocco intensivo del traffico anti-smog. L’ordinanza si applica a tutto il territorio di Milano, dunque sia in Area C che nella cerchia dell’Area B: per consentire a chi arriva da fuori città di poter lasciare il mezzo privato e servirsi del trasporto pubblico locale – che sarà potenziato da Atm e Trenord – sono esclusi dal divieto di circolazione i parcheggi di interscambio posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici. Si tratta dunque, spiega l’ordinanza di Milano: «Cascina Gobba, Forlanini, San Donato 1 e 2, Bisceglie, Lampugnano, Molino Dorino e San Leonardo, Famagosta, e anche il tratto stradale di via Ripamonti tra il Comune di Opera e via Gagini in corrispondenza del capolinea tranviario, e il tratto stradale compreso tra le Cascine Guascona e Guasconcina ed il capolinea della linea automobilistica del trasporto pubblico locale in via Jemolo».

BLOCCO AUTO MILANO: TUTTI I DIVIETI E DEROGHE

Lungo questa lunga domenica 2 febbraio, il blocco traffico auto viene applicato con diversi divieti e solo poche deroghe per la circolazione: dalle auto più inquinanti a quelle meno, dal Benzina al Diesel, tutti i veicoli sono coinvolti nel blocco che perdurerà tra le ore 10 e le 18. Tutti fermi ad eccezione dei veicoli elettrici e di quelli ibridi in modalità elettrica, di quelli del car sharing o di quelli muniti di un’apposita deroga: per garantire il pieno rispetto dell’ordinanza, il Comune di Milano ha stabilito che circa 70 pattuglie per turno della Polizia locale saranno operative sul territorio, sia in postazioni fisse sia in movimento. Caso speciale per quanto riguarda l’area di San Siro in vista del match di Serie A Milan-Verona delle ore 15: per facilitare l’ingresso e l’accesso alle aree di sosta presso lo Stadio Meazza a partire dalle ore 12 saranno esclusi dal blocco auto i seguenti tratti stradali: «via Sant’Elia – nel tratto compreso tra le vie Natta e Diomede; via Diomede – nel tratto compreso tra le vie Sant’Elia e Caprilli; via Natta; via Montale – nel tratto compreso tra le vie Natta e Ippodromo; via Patroclo – nel tratto compreso tra le vie Ippodromo e Achille; via Achille; viale Caprilli; piazzale dello Sport; via degli Aldobrandini; via Palatino; via Rospigliosi; piazza Axum; via Harar; via Tesio; via Novara – nel tratto compreso tra l’innesto alla tangenziale Ovest e via Harar».

STOP TRAFFICO MILANO: L’APPELLO DEL SINDACO SALA

«Noi non ci fermiamo, vogliamo prendere delle decisioni coraggiose. Per questo, la prossima cosa che proporrò in giunta sarà di dichiarare fuorilegge a Milano le caldaie a gasolio dall’inverno 2023. Questa misura riguarderà sia il privato sia il pubblico», ha dichiarato venerdì scorso in un lungo appello sui social il sindaco di Milano Beppe Sala. «Il blocco del traffico di domenica non sarà risolutivo ma aiuterà», sottolinea ancora il primo cittadino milanese, «in particolare sarà di utilità per i nostri bambini, che respirano all’altezza degli scarichi delle auto». Nel messaggio su Facebook il sindaco oltre all’invito ad una domenica a piedi o in bicicletta, lancia un “piano” per i prossimi anni: «Milano è una splendida città, che è però ‘naturalmente’ più inquinata a causa della sua collocazione geografica. Stiamo parlando di un problema che si è creato in 100 anni e che non si risolve in 100 giorni. Per quello che ho imparato in quasi quarant’anni di lavoro, se ne viene fuori applicando due semplici principi: 1) ognuno deve fare la sua parte; 2) serve una visione di lungo termine, ma anche il procedere passo per passo. Sto cercando di fare questo». Non sono state però poche le polemiche scatenate dalla decisione della domenica con blocco auto totale, tanto nella cittadinanza – specie per chi ha turni di lavoro durante la giornata di oggi – quanto nella stessa Regione Lombardia che non ha gradito l’ordinanza del sindaco: «Si tratta di un esempio di ‘demagogia in salsa green’ o, se vogliamo in italiano, in ‘salsa verde’ ma non quella buona per i bolliti ma quella cattiva e ideologica che serve a dire ‘abbiam fatto qualcosa’ pur sapendo che l’effetto di un provvedimento del genere sull’aria sarà sostanzialmente inutile e questo il sindaco Sala lo sa bene», attaccava l’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo negli scorsi giorni.



