Blocco auto Roma 9 febbraio 2020/ Orari e info domenica ecologica: chi può circolare

Blocco auto Roma 9 febbraio 2020: nuova domenica ecologica nella capitale. Il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore all’interno della Fascia Verde, che rientra in un pacchetto di provvedimenti del sindaco Virginia Raggi per arginare l’inquinamento comincia dalle 7.30 alle 12.30; poi riprende dalle 16.30 e termina alle 20.30. Il blocco auto Roma di domani include quelle vecchie e pure quelle più “fresche”, cioè i diesel Euro 6. Restano invece libere le benzina Euro 6 perché derogate, insieme ad altre motorizzazioni o casistiche, dall’ordinanza comunale. Tornano dunque le polemiche sul divieto di circolazione per i diesel Euro 6, ma sono molti i casi specifici da verificare nell’ordinanza del Comune. Oltre i veicoli di polizia e sicurezza, manutenzione e pubblica utilità in generale, sono liberi di circolare anche modelli a benzina Euro 6, ibride, elettriche, bifuel metano, gpl, auto in car sharing e car pooling. Sono invece libere le due ruote con ciclomotori a quattro tempi Euro 2 e successivi, motocicli a quattro tempi Euro 3 e successivi.

BLOCCO AUTO ROMA 9 FEBBRAIO 2020: POLEMICHE PER DIVIETO CIRCOLAZIONE

Domani 9 febbraio 2020 scatta il secondo appuntamento con le “domeniche ecologiche” a Roma, il blocco traffico auto. Lo ha annunciato il Campidoglio, che rimanda all’ordinanza del sindaco Virginia Raggi per le deroghe. Dalla lettura dell’ordinanza è emerso il fatto che tutti i motori diesel sono stati messi nuovamente nel mirino, mentre i veicoli a benzina Euro 6 possono circolare, cosa non possibile per gli Euro 6 diesel. La scelta conferma la linea dura del Comune di Roma verso questa motorizzazione che, a dir la verità, non ha fornito alcun risultato tangibile, anzi ha solo complicato la vita ai cittadini. A Roma comunque la situazione è delicata per quanto riguarda il traffico, non a caso recenti studi hanno evidenziato il fatto che sia la città più congestionata in Italia. In particolare, TomTom Traffic Index spiega che Roma è la città con il 38 per cento di tempo in più trascorso in auto a causa del traffico. A livello europeo però si colloca al ventesimo posto, mentre a livello globale ottiene un 43esimo posto, quindi è anche tra le città più congestionate del mondo.

