Blocco auto Roma domani 14 febbraio/ Stop traffico, info e orari: chi può circolare

Blocco auto a Roma nella domenica di Carnevale che è anche la giornata di San Valentino. Domani, 14 febbraio 2021, scatta la terza delle quattro “domeniche ecologiche” della stagione invernale 2020-21. L’iniziativa è adottata per limitare l’inquinamento atmosferico, ma ha anche come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della qualità dell’aria e della mobilità sostenibile. Il prossimo e ultimo appuntamento è previsto, invece, il 14 marzo 2021. Il blocco del traffico a Roma prevede il divieto di circolazione per tutti i veicoli a motore nella cosiddetta Ztl Fascia Verde dalle ore 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 e dalle 20:30. Lo stop vale anche per i veicoli che hanno permesso di accedere e circolare nelle zone a traffico limitato. La Polizia locale capitolina, dunque, avrà il compito di vigilare per garantire che il provvedimento adottato dal Comune venga osservato.

Non mancano le deroghe al blocco auto di Roma. Riguardano i veicoli a trazione elettrica e ibridi, quelli alimentati a metano e gpl, ma anche gli autoveicoli Euro 6 a benzina, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2 e successivi, così come i motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi.

BLOCCO AUTO ROMA DOMANI 14 FEBBRAIO: LE PROTESTE

Il blocco auto a Roma ha scatenato un coro di proteste, anche trasversali dal punto di vista politico. La decisione del Comune di confermare lo stop al traffico nel giorno di San Valentino ha fatto insorgere in primis il mondo della ristorazione, già penalizzato dall’emergenza Covid. L’opposizione ritiene che questa domenica ecologica, in programma domani, provochi un danno anche agli esercizi commerciali. Se si potrà pranzare al bar e al ristorante in città, visto che c’è la sospensione di quattro ore del divieto di circolazione, sarà invece difficile spostarsi per lasciare la città o per raggiungere determinati negozi. «Qualcuno in Campidoglio ritiene che l’economia è troppo fiorente per la città», dichiara ironicamente Davide Bordoni, consigliere comunale di Lega-Salvini Premier. «Oltretutto per chi si trova in fascia verde e vorrebbe magari uscire da Roma è obbligato a farlo entro le 7.30 del mattino», ha aggiunto. Bordoni definisce il blocco auto a Roma con lo stop al traffico per il divieto di circolazione «un provvedimento senza senso che va a pesare sul trasporto pubblico e che favorirà assembramenti nelle vie del Centro storico».

