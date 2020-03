Blocco auto Roma, oggi 1 marzo/ Domenica ecologica: info orari, chi può circolare?

Si rinnova per oggi la quarta Domenica ecologica indetta dal Comune di Roma, con il blocco traffico auto all’interno della Ztl “Fascia Verde”, anticipata rispetto alla data prevista alla vigilia (il 29 marzo, ndr) per limitare l’inquinamento atmosferico e «sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e su un uso responsabile delle fonti energetiche». Il 29 marzo poi con il voto per il Referendum nazionale sul taglio dei parlamentari, il blocco traffico avrebbe reso complesso l’accesso alle urne per i cittadini dunque si è deciso per l’anticipo per oggi: non è bastata l’emergenza epidemia da Coronavirus (che comunque non ha colpito particolarmente il Lazio, ndr) per decidere di interrompere il provvedimento confermato dalla sindaca Raggi negli scorsi giorni con ordinanza specifica (qui tutte le info, le esenzioni e le novità). Previsto dunque per oggi il divieto totale di circolazione per tutti i veicoli a motore, con le consuete deroghe, all’interno della ztl ‘Fascia Verde’: blocco auto in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30 per tutti i veicoli, compresi quelli forniti di permesso di accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

BLOCCO AUTO: ESENZIONI PER ELEZIONI ROMA CENTRO

Nell’ottica di limitare lo smog cittadino, il blocco traffico auto per questa quarta Domenica ecologica avrà alcune particolari limitazioni allo stop dovute alla compresenza delle Elezioni Suppletive alla Camera nella circoscrizione di Roma Centro (per sostituire il seggio vacante di Paolo Gentiloni, ndr). Come recita l’ordinanza del Campidoglio, «considerando la concomitanza con le elezioni suppletive nel primo collegio uninominale della Camera dei Deputati, che coinvolgono i cittadini del Municipio Roma I e una parte dei residenti dei Municipi Roma II, XIII, XIV e XV, sono previste ulteriori deroghe al blocco della circolazione». Nello specifico sono ammessi alla circolazione anche durante il blocco traffico auto gli automezzi dell’Amministrazione Capitolina e tutti i veicoli privati condotti da personale dipendente o incaricato per i servizi elettorali; inoltre, i veicoli condotti da cittadini diretti ai seggi elettorali del primo collegio uninominale, muniti della scheda elettorale, saranno permessi alla circolazione. Al netto delle consuete deroghe e divieti, l’Amministrazione della giunta Raggi fa sapere nell’ordinanza «saranno intensificati su tutto il territorio comunale i controlli per l’accertamento del rispetto delle normative sul divieto di combustione all’aperto. La Polizia Locale di Roma Capitale provvederà alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza».

