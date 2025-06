Nel giro di meno di 4 mesi, saranno moltissimi gli automobilisti che rischiano di dover lasciare a casa il proprio mezzo causa l’introduzione del blocco delle auto diesel Euro 5. Dal primo ottobre 2025 scatterà infatti lo stop alla circolazione in quattro regioni italiane, tutte del nord. Saranno infatti interessate la Lombardia, il Veneto, il Piemonte e infine l’Emilia Romagna. Lo stop, come ricorda Fanpage, è stato introdotto nel 2023 con un apposito decreto e obbliga tutti coloro che sono in possesso di auto con tali motorizzazioni a non circolare dalle ore 8:30 alle ore 18:30 di tutti i giorni feriali, e in tutti i grandi Comuni, quindi città e cittadine con almeno 30.000 abitanti.

Lo stop è legato ovviamente alla necessità di migliorare l’aria evitando così inquinanti, in particolare in quella che resta una delle zone a maggior rischio d’Europa, la Pianura Padana, dove la qualità dell’aria è storicamente molto scarsa. Per quanto riguarda le date, ogni regione ha stilato un proprio calendario, a cominciare dalla Lombardia, in cui il blocco dei diesel Euro 5 sarà in vigore tutto l’anno dal primo ottobre.

BLOCCO DIESEL EURO 5, ORARI E PERIODI

In Piemonte invece, dal primo ottobre al 15 aprile e poi dal 15 settembre al 15 aprile per gli anni successivi. In Veneto dal primo ottobre al 30 aprile e infine in Emilia Romagna dal primo ottobre al 30 marzo. Inoltre in Lombardia, a differenza delle altre regioni, lo stop sarà in vigore dalle ore 7:30 alle ore 19:30 di sera, di conseguenza parliamo di una finestra più ampia rispetto alle altre tre regioni interessate dal blocco. Quando entrerà in vigore lo stop, gli automobilisti potranno quindi circolare la mattina presto, la sera, ma anche nei weekend e nei giorni di festa. Come fare a capire se si è in possesso di un’auto diesel Euro 5 e quindi si è obbligati allo stop?

Basta vedere il proprio libretto di circolazione dove viene indicata appunto la classe del veicolo ma sostanzialmente si tratta di tutte le auto alimentate a gasolio che per la prima volta sono state immatricolate fra il 2011 e il 2015, e il provvedimento restrittivo dovrebbe riguardare più di un milione di automobilisti, di conseguenza una portata enorme. Eventualmente ci si può recare sul sito del ministero dei trasporti e dopo aver inserito la targa nell’apposita sezione si capirà subito la classe del veicolo e se si potrà circolare o meno.

BLOCCO DIESEL EURO 5, IL SISTEMA MOVE IN E LE PAROLE DI SALVINI

Lo Stato ha deciso comunque di venire incontro a coloro che proprio non possono non utilizzare l’auto e nel contempo non possono acquistarne una nuova, mettendo a disposizione delle stesse il sistema Move-In, ovvero, la possibilità di poter guidare l’auto per un numero determinato di chilometri, pensato appositamente per coloro che effettuano brevi spostamenti. Il problema è che bisogna installare un dispositivo a proprio spese, che poi collegato con un sistema Gps registra tutti gli spostamenti del veicolo. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha fatto sapere in queste ore di essere al lavoro per provare a rimandare lo stop, parlando di “follia green”.

Stando a quanto fatto sapere dal leader della Lega, sarebbe in produzione un emendamento che verrà inserito nel decreto infrastrutture, in arrivo a breve nel parlamento, di modo evitare il blocco delle auto Euro 5 che potrebbe creare “enormi problemi” alle famiglie, ai lavoratori e al commercio. Il nuovo decreto potrebbe essere bollinato il prossimo 19 luglio, di conseguenza c’è circa un mese di tempo per comprendere se il blocco dei diesel Euro 5 entrerà in vigore o meno. Staremo a vedere quello che succederà nel frattempo sono già tantissimi gli automobilisti che stanno protestando sul web e sui social nei confronti di questo provvedimento ritenuto eccessivamente restrittivo.