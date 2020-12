Blood father/ Video, su Rete 4 il film con Mel Gibson (oggi, 18 dicembre 2020)

‘Blood father’ va in onda su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21,20 di oggi, 18 dicembre 2020. Mel Gibson ha accettato la scommessa di trovare un’identità anche nel cinema di stampo francese, un attore che ha avuto alti e molti bassi anche, indimenticabile però in ‘Braveheart – Cuore impavido (Braveheart)’ con il quale vinse il doppio Oscar personale come Miglior film e Miglior regia. Mel Gibson però è stato anche attore brillante, non solo d’azione: lo ricordate al fianco di Danny Glover in ‘Arma letale (Lethal Weapon)’ e ‘Arma letale 2 (Lethal Weapon 2)’, ‘Arma letale 3 (Lethal Weapon 3)’, azione sì ma con qualche risata. Oppure drammatico in ‘The Million Dollar Hotel’ diretto da Wim Wenders, ‘We Were Soldiers – Fino all’ultimo uomo (We Were Soldiers)’, un attore poliedrico ed amatissimo anche nelle sue produzioni personali. Al suo fianco Erin Moriarty, pochi film per questa deliziosa attrice americana, ma di buon livello come l’ottimo ‘Captain Fantastic’ con Viggo ‘Aragorn’ Mortensen o ‘Una stagione da ricordare (The Miracle Season)’ del 2018 assieme a Danika Yarosh e Helen Hunt.

Blood father, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Blood father. Nove lunghi anni di carcere e una pena scontata per buona condotta, questo è il presente di John Link, il quale, dopo una brutta faccenda relativa ad un traffico d’armi, è di nuovo libero ma con ristrettezze vigilate. Ex biker e un passato inquieto, John Link deve uscire dal doppio tunnel della droga e dell’alcol e ci sta riuscendo, ce la mette tutta. Ora vive in Arizona, in una roulotte parcheggiata all’interno di una comunità di persone con i suoi stessi problemi e la vita alla fine, lentamente, torna a farsi sincera e importante con lui.

Kirby Curtis è anch’esso un ex alcolista, lo aiuta, vive in una roulotte come la sua poco lontano da John che ora fa tatuaggi per trovare i soldi necessari per vivere, una ripartenza lenta ma possibile nella quale l’uomo crede fortemente. Dopo anni senza vederla, John riceve una chiamata dalla figlia Lydia e si precipita da lei, la trova ubriaca e addormentata, ma, nello stesso tempo, trova nella sua borsetta una pistola e poco dopo tre persone armate si presentano alla porta della figlia con cattive intenzioni. L’incubo nella vita di John ritorna, ma deve salvare la figlia e non conta più nulla se non il sangue di un padre pronto a tutto.

