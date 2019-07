BLOOD & TREASURE/ Anticipazioni 31 luglio 2019: Fabi dovrà fare un sacrificio

BLOOD & TREASURE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, Rai 2 trasmetterà due nuovi episodi della serie Blood & Treasure, in prima tv. Saranno l’ottavo e il nono, dal titolo “The Lunchbox of Destiny” e “The Shadow of Project Athena“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo un breve incontro con Fabi (Antonio Cupo), Lexi (Sofia Pernas) continua a indagare sulla lettera del padre. Al tempo stesso si unisce a Danny (Matt Barr) per riuscire a trovare Farouk (Oded Fehr), che in base alle ultime informazioni si dovrebbe trovare in Serbia. Il terrorista infatti ha partecipato ad un’asta segreta con in palio i manufatti di Cleopatra, gara vinta da una ricca faccendiera che presto terrà un grande party per mostrare la sua collezione. In nome della Fratellanza, Sabi chiede però alla ladra di non attendere le vie legali per ottenere prove sul legame fra Jessica Wong (Simone Bailly) e Farouk. Quella sera, Hardwick (James Callis) offre a Lexi la possibilità di arrivare a Farouk in cambio di denaro. Anche se la copertura salta, la Wong rivela che Farouk si trova in Andalusia. Qui trovano i binari di un treno fantasma scomparso diversi anni prima a Cordova, ma il mafioso Carlo Velardi (Richard Zeppieri) li cattura. Dopo essersi liberati, Danny e Lexi scoprono che il sarcofago di Cleopatra potrebbe trovarsi a Casablanca. Simon invece avvisa la ladra che il padre faceva parte della Fratellanza.

Nel 1945, i turchi scoprono che i nazisti sono approdati a Casablanca per un carico prezioso. Nel presente, Fabi nega a Lexi che il padre fosse della Fratellanza. Velardi cerca ancora di uccidere Danny per la morte del figlio, ma l’ex federale riesce a liberarsi. Intanto, Simon inserisce una cimice nel medaglione prelevato dalla Wang. Nelle ore successive, Danny scopre che un medico del posto indossa un medaglione ispirato al sarcofago di Cleopatra. Aya (Sarah Perles) rivela di averla acquistata da un uomo pericoloso che possiede una gioielleria, mentre la Karlsson (Katia Winter) si prepara per la cattura dei due sospettati. Individuato Salim Le Mer (Cas Anvar), Danny e Lexi scoprono che è in affari con Shaw (Michael James Shaw) e lo convincono a collaborare. Convincono il magnate a dare le informazioni in suo possesso in cambio della ricompensa. Scoprono però che a Casablanca c’è solo l’involucro esterno del sarcofago, ma convincono Gwen a sfruttarlo per organizzare una trappola per Farouk. Nel frattempo, Omar (Tony Nash) raggiunge Casablanca e trova le prove sulla collaborazione fra Lexi e Fabi. Gwen però viene messa in allerta e lo cattura. Dopo aver litigato con Danny, Lexi rifiuta l’offerta di Shaw di partire con lui e invia Aya al suo posto perché possa raggiungere la famiglia a Oslo. Intanto, Fabi rivela alla Fratellanza di aver depistato Lexi per nasconderle la verità sul padre, ma Simon ascolta la conversazione.

EPISODIO 8, “THE LUNCHBOX OF DESTINY” – Una volta a Roma, Danny viene convinto dall’agente federale Harper di convincere il padre Patrixk a ritrovare dieci quadri che mancano all’appello, prima che tiri le cuoia. L’uomo però si rifiuta di dire una parola e gli suggerisce invece di fare una visita alla casa in cui è cresciuto. Danny scopre così grazie a una foto che la madre è stata presa di mira dagli uomini di Farouk. Si scopre inoltre che il responsabile del furto al museo del ’97 è a opera di Tim Keeler, un poliziotto corrotto che vive a Cuba. Gwen scopre in seguito che Fabi è una talpa grazie ad un errore di Danny, mentre Faorouk fa fuori Omar e ultima l’arma biologica a cui sta lavorando.

EPISODIO 9, “THE SHADOW OF PROJECT ATHENA” – Danny e Lexi chiedono aiuto a Fabi prima che Gwen riesca ad arrestarlo. I due però partono comunque verso la Polonia per cercare Moshe Cohen, un ex cacciatore nazista. Quest’ultimo rivela che il colonnello Steiner ha Cleopatra e che si trova in Quebec, ma Danny viene catturato e torturato da George Larose, un discendente dei nazisti che hanno provocato la distruzione della città nel ’45. Nel tentativo di liberare Lexi, Fabi lotta con Larose e riesce ad ucciderlo, ma viene ferito gravemente a sua volta. Prima di morire riesce a riferire a Lexi che era la madre Jamilla a far parte della Fratellanza.



