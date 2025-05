Bloodshot, film su Italia 1 diretto da Dave Wilson

Giovedì 22 maggio 2025 , andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’azione e fantascienza dal titolo Bloodshot. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense prodotto nel 2020 dalla Sony Pictures Entertainment e diretto da Dave Wilson. La parte musicale è invece firmata dal compositore Steve Jablonsky, noto anche per avere curato la colonna sonora dell’intera saga di Transformers.

Nei panni di Ray Garrison, alias Bloodshot, troviamo l’attore statunitense Vin Diesel, conosciuto dal pubblico di tutto il mondo per il personaggio di Dominic Toretto nell’adrenalinica serie cinematografica di Fast & Furious. Nel cast di Bloodshot anche: Eiza González (Lola, érase una vez e Il problema dei 3 corpi), Sam Heughan (diventato famoso a livello internazionale per il ruolo di Jamie Fraser nella serie tv Outlander), Toby Kebbell (RocknRolla, Prince of Persia – Le sabbie del tempoLa furia dei titani), Guy Pearce (Memento, The Time Machine, Il discorso del re), Lamorne Morris (interprete di Winston Bishop nella sitcom New Girl) e Talulah Riley (che ha esordito con il personaggio di Mary Bennet in Orgoglio e Pregiudizio).

La trama del film Bloodshot: un nuovo “Robocop” a cui vengono manipolati i ricordi

Bloodshot segue la storia di Ray Garrison un soldato speciale delle forze armate statunitensi che, al termine della missione, decide di trascorrere qualche momento piacevole con sua moglie sulle coste italiane. La coppia, però, viene rapita da una banda di mercenari guidati dal crudele Marin Axe, con l’obiettivo di ottenere alcune informazioni cruciali dall’uomo.

Garrison si rifiuta di parlare così Axe dà ordine di uccidere sia lui che sua moglie, ma il protagonista si risveglia inaspettatamente all’interno di alcuni laboratori ultra tecnologici in cui vengono aggiunte parti meccaniche a corpi umani. Garrison scopre di essere stato il primo a superare il programma “Bloodshot” e di essere diventato molto più forte grazie ad una nano tecnologia che è stata implementata nel suo sangue.

Come se ciò non bastasse, ora può anche interagire direttamente con i sistemi informatici e cambiare forma a suo piacimento; è così che che parte alla ricerca di Axe, pronto ad ottenere la sua vendetta.

Ciò che Garrison non sa è che i responsabili del laboratorio continueranno a manipolare i suoi ricordi, trasformandolo in un sicario inconsapevole, spinto dal continuo desiderio di uccidere colui che crede essere l’assassino di sua moglie. Riuscirà il protagonista a scoprire la verità e ritrovare i suoi ricordi, così da essere di nuovo libero?