Bloodshot/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel protagonista

Bloodshot, film di Italia 1 diretto da David Wilson

Bloodshot va in onda oggi, 2 maggio, a partire dalle 21:20 su Italia 1. Si tratta di un film del 2020 diretto da David Wilson, che vede come protagonista Vin Diesel nei panni di Ray Garrison alias Bloodshot.

Penalizzato dalla crisi di Covid-19, a fronte di una spesa di 49 milioni di dollari per la sua realizzazione, il film ne ha incassati solo 29 al botteghino a causa della chiusura forzata di tutte le sale cinematografiche. Passando un po’ in sordina, il film è perfetto per gli amanti dell’azione e della tecnologia e, naturalmente, per i patiti dell’omonimo fumetto.

Bloodshot, la trama del film: la Delta Force

Leggiamo la trama di Bloodshot. Vin Diesel, ossia Ray Garrison, è un soldato degli USA appartenente alla Delta Force. Dopo la sua ultima missione, decide di andare in vacanza sulle coste italiane insieme a sua moglie Gina, ma i due vengono rapiti da alcuni mercenari comandati da Martin Axe, che cerca di estorcere alcune informazioni a Ray, ma senza successo. Proprio in questo momento Martin decide di uccidere prima la moglie Gina e successivamente anche lo stesso Ray. Quest’ultimo si risveglia nei laboratori RST, in cui svolgono degli esperimenti tecnologici e cibernetici, unendo umani a con alcuni componenti meccaniche. Ray è il primo essere umano che sembra aver superato il programma Bloodshot, che lo ha riportato in vita implementando nel suo sangue una nano tecnologia in grado di renderlo più forte e reattivo. Questa tecnologia gli permette anche di cambiare forma e di interagire con la maggior parte dei computer e sistemi informatici. Una volta essersi ripreso da quanto accaduto e aver accettato la sua nuova vita, Ray ha solo un obiettivo in mente: vendicare Gina e uccidere Martin Axe a ogni costo.

Inizia ad hackerare database e server della RST per rintracciare Axe e riesce nel suo intento di ucciderlo. Una volta rientrato nel laboratorio Ray viene messo a dormire e i suoi ricordi della morte di Gina vengono sostituiti con un nuovo scenario, in cui questa volta ad ucciderla è stato Nick Baris, associato di Martin Axe. Inizia così per Ray una nuova vita da sicario inconsapevole, che ogni volta si ritrova a vendicare la morte di sua moglie uccidendo persone diverse. Una serie di avvenimenti portano a Ray a indagare su sua moglie che, da alcuni flashback confusionari, sembra non essere mai stata uccisa. Infatti, Ray riesce a trovarla in una casa di Londra, dove ha messo su famiglia con un altro uomo conosciuto 5 anni prima, momento in cui la storia tra Gina e Ray sarebbe finita. Ancora costretto nel loop di omicidi, Ray viene alla fine aiutato dallo scienziato Wilfred Wigans, che apporta migliorie alla nano tecnologia, permettendogli di stabilizzare la sua memoria una volta per tutte e rendendolo così un uomo libero di decidere finalmente del proprio destino.

