Bloomberg finanza/ Nuovo chatbot AI per gestire i dati e la fluttuazione delle borse

Bloomberg finanza è oramai da anni, il punto di riferimento di tantissimi utenti che quotidianamente vanno alla ricerca di dati finanziari: analisi, ricerca dei dati, pubblicazione di notizie aggiornate e autorevoli, e non di meno, grafici che mostrano le fluttuazioni sulle borse.

Per migliorare l’esperienza utente, il colosso nato come mass media, avrebbe dato vita a BloombergGpt. Un chatbot basato su intelligenza artificiale, in grado di velocizzare tutti quei processi che fino ad oggi venivano eseguiti manualmente, tramite intervento umano.

Bloomberg finanza da vita a BloombergGpt: cos’è e come funziona

Bloomberg finanza migliorerà notevolmente il comparto, e lo farà proprio con la sua intelligenza artificiale, BloombergGpt. L’intenzione è quella di migliore l’esperienza utente, dando accesso (più facile), alla fluttuazione delle borse, alle news d’ultima ora e fornendo risposte immediate agli utenti.

Il programma dell’azienda newyorkese aprirà nuove opportunità del fenomeno ‘marshalling‘, dando possibilità di contenere molti più dati, ricavando le informazioni ottenute, e trasformandole in “previsioni future“.

Il team AI Engineering di Bloomberg, starebbe già lavorando sulla realizzazione della piattaforma, perfezionando gli archivi da distribuire poi, a tutto l’algoritmo. BloombergGpt è in grado di individuare 700 miliardi di interferenze, individuando e fornendo risposte veritiere.

Shawn Edwards, Chief Technology Officer di Bloomberg, fa sapere che “Oltre ai motivi conosciuti per cui i modelli linguistici di grandi dimensioni sono così interessanti, vediamo tanti altri casi di utilizzo di BloombergGpt. Il chatbot ci consentirà di affrontare nuove sfide, costruire applicazioni dedicate e superare gli attuali modelli di risposta alle domande finanziarie, così da dare un vantaggio ai nostri clienti“.

Bloomberg finanza, con la sua nuova intelligenza artificiale, potrebbe stupirci. Oramai il cambiamento c’è, e dobbiamo rassegnarci all’idea che i chatbot prenderanno forma nelle nostre vite, integrandosi anche nelle abitudine quotidiane. Quel che resta più importante di tutti, è che un bot AI non si sostituisca mai all’uomo.











