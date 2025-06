Blu Profondo è uno shark movie, di quel filone inesauribile inaugurato da Spielberg, che qui non delude. La regia è dell'esperto di horror Renny Harlin

Blu profondo, film su Italia 1 diretto da Renny Harlin

Sabato 28 giugno 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:45, il film dell’orrore fantascientifico dal titolo Blu Profondo. Si tratta di un progetto cinematografico statunitense del 1999 co-prodotto da Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures e diretto da Renny Harlin, noto per avere girato un altro horror di successo, ovvero L’esorcista – La genesi. Le musiche hanno invece la firma di Trevor Rabin, chitarrista sudamericano membro della band Yes.

Nei panni del cacciatore di squali Carter Blake troviamo l’attore Thomas Jane, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Neal Cassady in L’ultima volta che mi sono suicidato con il collega Keanu Reeves. Al suo fianco in Blu profondo: Saffron Burrows, LL Cool J, Michael Rapaport, Stellan Skarsgård e Samuel L. Jackson.

La trama del film Blu Profondo: un gruppo di squali da laboratorio sfugge al controllo dei ricercatori

Blu Profondo segue le ricerche per la cura dell’Alzheimer di un gruppo di scienziati guidati dalla dottoressa McCallister. I ricercatori stanno testando alcuni farmaci innovativi su un gruppo di squali, ma una sera uno degli esemplari sfugge al controllo e divora il braccio di uno degli assistenti. I colleghi dichiarano immediatamente lo stato di emergenza, chiedendo l’intervento di un elicottero che possa trasportare l’uomo in uno degli ospedali più vicini ma, a causa del maltempo, il mezzo precipita rovinosamente su una scogliera mentre tutti i sistemi di sicurezza della struttura saltano completamente, permettendo agli squali di muoversi in totale libertà.

Per i ricercatori non resta altra possibilità che iniziare a fuggire, in un ultimo disperato tentativo di mettere in salvo le loro vite, ma non tutti riusciranno a sopravvivere e ricevere un aiuto dall’esterno sarà praticamente impossibile a causa delle condizioni climatiche proibitive. La loro unica speranza risiede nel cacciatore di squali Thomas Jane, l’unico ad avere la forza e l’abilità di combattere gli squali: riuscirà a mettere in salvo sé stesso e i colleghi?