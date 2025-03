Blue Blood 14: anticipazioni puntata 3 aprile 2025

Blue Blood è torna in onda oggi, giovedì 27 marzo 2025, con la quattordicesima ed ultima stagione, il popolare dramma poliziesco che segue le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York. Protagonista della serie tv è Tom Selleck che interpreta Frank, vedovo, ex marine e veterano della guerra in Vietnam, è il capo del Dipartimento. Accanto a lui ci sono i suoi tre figli: Danny (Donnie Wahlberg), Erin (Bridget Moynahan) e Jamie (Will Estes) sono rispettivamente un detective, un’assistente procuratore distrettuale e un agente di pattuglia.

Anche in questa stagione, la famiglia di Frank si ritrova a fover fronteggiare minacce, pericoli oltre che ad indagare sui vari casi da risolvere. Non mancano, poi, i dilemmi personali che, nella puntata in onda giovedì 3 aprile, cominceranno ad essere sempre più pesanti.

Anticipazioni Blue Blood 14: cosa accadrà nei prossimi episodi

Giovedì 3 aprile 2025, Blue Blod tornerà in onda con tre, nuovi episodi della quattordicesima stagione. Nel primo episodio della serata, Frank affronta una difficile situazione personale mentre Jamie diventa sospettoso quando a Henry viene chiesto di rilasciare un’intervista per una serie web investigativa. Erin, nel frattempo, diventa il bersaglio di una sparatoria e con Anthony comincia ad indagare.

Nel secondo episodio della serata, invece, Erin viene scelta per guidare un’indagine federale sulle corse di cavalli corrotte mentre Jamie indaga su un’operazione di traffico di droga che coinvolge bande rivali. Nel terzo episodio della serata, infine ,Danny e Baez indagano su un omicidio commesso con riti voodoo. Eddie e un collega ufficiale fanno squadra con il capitano McNichols quando sospettano che una prestigiosa scuola stia impiegando pratiche di ammissione discriminatorie.

Come seguire in diretta streaming Blue Blood 14

La quattordicesima ed ultima stagione di Blue Blood può essere seguita ogni giovedì, in prima serata, su Raidue in diretta televisiva. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili si può seguire, invece, la diretta streaming sia contemporaneamente alla diretta televisiva che in un momento successivo.

