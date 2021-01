Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio 23 gennaio: Caitlin vittima di revenge porn?

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 23 gennaio

Il matrimonio di Jamie ed Eddie è caduto nel dimenticatoio, ma il sesto episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi, 23 gennaio, su Rai2, risolverà il problema. I due si ritroveranno a lavorare insieme per la felicità dei fan che, per un attimo, si troveranno catapultati ai bei vecchi tempi. L’appuntamento con la serie è fissato per le 22.00 circa quando il nuovo episodio prenderà il via con un agente che, per rivendicare una pensione più alta, si scaglia contro la Polizia mentre Jamie ed Eddie lavoreranno insieme per capire chi ha pubblicato foto di nudo di Caitlin O’Brien soprattutto quando suo padre si presenta alla polizia fuori di testa per le foto di sua figlia nuda online ma il colpo di scena è dietro l’angolo soprattutto quando le indagini porteranno al colpevole di quello che sembrava un vero e proprio caso di revenge porn.

Chi è la vittima di revenge porn?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, i due protagonisti non ci metteranno molto a capire qual è la verità mentre, dall’altro lato, sentiremo ancora parlare di Sam ed Anthony. Danny dà la caccia a un assassino che ha sparato al suo amico di penna mentre Anthony si confronta con la consapevolezza che suo figlio adottivo potrebbe non essere adatto per il lavoro di polizia, riuscirà a farsene una ragione lasciandolo finalmente andare incontro al suo destino oppure no? Il nuovo episodio, il sesto della stagione, metterà di nuovo Anthony al suo dovere per la sua mancanza di impegno quando si trattava di cercare Sam e lui stesso si accorgerà di essere ormai al limite, ma non stava facendo nulla e qualcuno doveva provare a fare qualcosa, ma chi?



