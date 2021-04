Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 10 aprile: il passato d Frank…

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 10 aprile

Un vecchio amico, questo è il titolo dell’episodio di Blue Bloods 10, il numero 15 della stagione, ad un passo dal finale. Il nostro Frank sarà ancora alle prese con nuove scelte da prendere e casi di risolvere soprattutto adesso che è arrivato il momento di guardare indietro nel tempo. Danny inizia la sua giornata arrivando sulla scena in cui una donna che è strisciata fuori da una finestra e si è impiccata. A quanto pare non si tratta di una delle ospiti della struttura bensì di una domestica e così Danny chiede al portiere di portarla giù al più presto. Erin incontra Anthony in un bar, le dice che devono condurre degli affari non ufficiali e così le mostra la foto di un uomo, Mario Vangelis, un uomo che Danny lo ha catturato alcuni anni fa con l’accusa di racket e tentato omicidio. Cosa succederà a quel punto?

La richiesta di Anthony

Prenderà il via proprio da qui il nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi, 10 aprile, dalle 22.00 circa. Anthony esorta Erin a prenderlo sul serio anche se arriva da una situazione burrascosa proprio mentre Jamie arriva in stazione e IEP si presenta rivelando che sono lì per coprire le indagini della squadra di detective del distretto, un giubbotto antiproiettile è stato abbandonato a pochi isolati di distanza e il numero di serie su di esso dice che appartiene proprio a lui. Il suo armadietto è stato perquisito e quindi adesso è diventato una vera e propria scena del crimine visto che qualcuno lo ha scassinato. Danny è in albergo, guarda i segni sul collo della donna e sembrano quello dello strangolamento e, inoltre, non ci sono note di suicidio. Alcuni testimoni rivelano che qualcuno l’ha spinta fuori dalla finestra ma chi? Intanto Frank va a trovare il signor Kay, un vecchio amico e finisce a parlare di un aggressore che torna sulla scena del crimine. Di chi si tratta questa volta?

