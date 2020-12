Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 12 dicembre: Frank nei guai?

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 12 dicembre

A chiudere la lunga serata crime di Rai2 ci pensa un nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda dalle 22.40 circa dopo un episodio di S.W.A.T. 3 e Criminal Minds 15. Le due serie si avviano verso il finale di stagione e, a quel punto, cosa ne sarà di Reagan e i suoi? Al momento non si capisce ancora quando la serie riprenderà la sua corsa visto che il 19 e il 26 dicembre non è prevista la messa in onda, salvo cambiamenti. Per le novità non ci rimane che aspettare mentre questa sera ci piazzeremo davanti alla tv per gustarci il terzo episodio di questa decima stagione dal titolo Fratelli e Sorelle in cui le cose per Frank si fanno personali quando la stima per una vecchia amica defunta finisce per metterlo nei guai. Il figlio adesso minaccia di rivelare i suoi segreti proprio mentre Jamie ha bisogno di aiuto per arrestare un criminale. Infine, Eddie si scontra con il suo nuovo capo e le cose si mettono male.

Fratelli e Sorelle, il nuovo episodio di Blue Bloods 10

Cos’altro vedremo nel nuovo episodio di Blue Bloods 10? Frank trascorrerà la maggior parte delle ore cercando di risolvere il problema di un giovane con la madre morta. Data la vicinanza della famiglia Reagan, è comprensibile che voglia che anche la famiglia di tutti gli altri sia vicina. Ma non tutte le famiglie sono uguali, e più precisamente, gli scrittori hanno dato agli spettatori poche ragioni di preoccuparsi se il figlio di Mary Jane ha accettato di essere lasciato fuori dalla volontà di sua madre. Ma fino a dove si spingerà il nostro protagonista nell’episodio di questa sera?



