Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 17 aprile: Frank e il sindaco, è lite!

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 17 aprile

I primi 100 giorni è il titolo dell’episodio in onda oggi, 17 aprile, di Blue Bloods 10 in cui sentiremo ancora parlato di Frank e Garrett che avranno modo di confrontare con il sindaco Chase (Dylan Walsh) per riuscire a trovare una soluzione rispetto ad alcune problematiche importanti. Eddie è fuori a pattugliare con Rachel e un cane le si avvicina, cerca di attirare la sua attenzione e vuole che lei lo segua. Il cane la conduce da un uomo e una donna che litigano, l’uomo colpisce la donna, Eddie dice a Rachel di ammanettarlo mentre l’animale viene riportato al distretto e lì Jamie promette di trovare il suo proprietario ma trovandosi davanti il collega che sembra propenso ad adottarlo adesso che hanno fatto amicizia. Intanto, Danny è sconvolto, qualcuno ha dipinto sulla sua macchina la parola PIG, maiale.

Carlotta Natoli e Claudia Potenza/ "Ne La Compagnia del Cigno reciterà anche Gabbani"

Il problema di Garrett e Frank

L’episodio di Blue Bloods 10 prende il via proprio da qui mentre Garrett, Frank e Linda sono in ufficio a parlare e il primo dice che l’ufficio del sindaco Chase li sta perseguitando. A scongiurare il peggio arriva la dichiarazione del nostro protagonista che parla ai tempi dei suoi primi 100 giorni in modo positivo e le cose non vanno meglio quando il collega cerca di avere più agenti dall’ufficio del sindaco ma non ha fortuna. Erin sta esaminando i casi con Anthony, ne trova uno che vuole dare a Jessica proprio mentre Danny, dopo una dura caccia, riesce a trovare il colpevole dei graffiti, cosa farà a quel punto? E’ davvero la vendetta che cerca oppure c’è qualcosa di più che scopriremo questa sera quando la serie tornerà in onda su Rai2 alle 22.00 circa?

LEGGI ANCHE:

Clarice, serie tv/ Anticipazioni oggi 9 aprile: sequel del Silenzio degli Innocenti9-1-1 Lone Star/ Anticipazioni episodio oggi, 4 aprile: T.K. in crisi dopo il coma

© RIPRODUZIONE RISERVATA