Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 20 febbraio: Frank e le corna!

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 20 febbraio

Giro di boa per Blue Bloods 10 che oggi, 20 febbraio, torna in onda su Rai2 a partire dalle 22.00 circa con un altro singolo episodio che taglia in due proprio la stagione in onda in queste settimane. Il titolo dell’episodio è Misoginia è al centro c’è proprio una donna trovata cadavere in un club per soli uomini. A indagare sulla sua morte ci provano Danny e Baez pronti a capire se davvero la sua morte è solo un incidente o se dietro c’è addirittura un omicidio o una serata finita male. Dall’altra parte, intanto, Frank continua a risolvere i suoi grattacapo quando viene a sapere di una presunta relazione che legherebbe il coniuge di un membro delle forze dell’ordine e il capo degli affari interni. Cosa succederà a quel punto? L’ufficio del Commissario stava trattando un’accusa. Questa accusa era contro il capo dello IAB e quindi Frank non potrà fare finta di niente, dovrà essere responsabile di questo.

Frank alle prese con le corna, come gestirà questa situazione ora?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, Frank chiede a Sid e Baker, due membri del suo staff, di indagare se il capo Holmes avesse o meno una relazione extraconiugale sul suo posto di lavoro. Sembra infatti che l’uomo abbia anche dormito con questa donna in uno dei suoi veicoli ufficiali e quindi ci sono diverse accuse di un ufficiale in palio, ma in ogni caso, Frank e alla ricerca di risposte prima di pensare a licenziare Holmes in caso le accuse si rivelassero vere. Tuttavia, se quest’uomo avesse fatto questo a se stesso, allora non c’era niente che Frank potesse fare al riguardo. Frank voleva che la questione venisse risolta prontamente e così chiederà al suo staff di svolgere le indagini senza che nessuno lo scopra. Toccherà a Sid e Baker seguire Holmes nell’orario di lavoro e così lo hanno beccato andare verso un motel con una donna, la moglie di un altro ufficiale, ack Burch, il capo dell’antiterrorismo. Come farà Frank a gestire questa situazione adesso?



