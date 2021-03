Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 20 marzo: Frank sotto accusa?

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 20 marzo

Una legge imperfetta è il titolo dell’episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi, 20 marzo, su Rai2. Toccherà di nuovo al nostro amato Tom Selleck tornare a vestire i panni di Frank per prendere in mano le redini del caso del giorno e le questioni personali che ormai da dieci anni tengono i fan incollati allo schermo. Ma cosa succederà nel nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi? Le prime anticipazioni rivelano che se da una parte c’è un motociclista pronto ad aggredire un agente, dall’altra c’è Frank pronto ad insabbiare una verità scomoda. Una banda di motociclisti è fuori dal tribunale cantando per liberare il loro leader mentre i poliziotti sono lì e uno di loro si mette in faccia a uno dei motociclisti, il che fa sì che uno degli agenti lo uccida, poi scoppia una rissa tra motociclisti e poliziotti.

Frank pronto ad insabbiare la verità?

Una donna entra nella stazione e chiede di parlare con l’agente Janko, dice che un medico la sta tormentando chiamandola a casa dopo il suo incidente d’auto la scorsa settimana. Dice che Janko ha presentato una denuncia e ha causato tutto questo forse perché ha venduto il suo rapporto sull’incidente al medico. In Blue Bloods 10, però, viene a galla il fatto che il motociclista è un agente che lavora sotto copertura e così finisce per sporgere denuncia contro il collega. Dall’altro lato, Frank sta esaminando il suo programma, Henry entra e dice che è stata intentata una causa contro il dipartimento sostenendo che è stata usata una forza eccessiva durante un arresto, il querelante è un detective del NYPD sotto copertura, l’agente non sapeva che stava arrestando un collega poliziotto. Nel frattempo, un famoso fotografo deve affrontare le accuse di abusi sessuali da diverse modelle ma tutto cambia quando l’uomo viene ucciso e le indagini mettono in crisi la moglie.

Mary e Danny scavano nella vita di…

Danny e Mary stanno discutendo del caso, la vittima apparentemente ha fatto sesso con sua moglie durante un servizio fotografico, proprio sul pavimento dello studio, e questa è la stessa esatta mossa di cui altre donne lo accusano. Mary dice che la moglie avrebbe potuto essere gelosa e averne abbastanza tanto da spingersi oltre e arrivare ad uccidere il marito. Secondo la tata, la moglie era nell’appartamento tutto il giorno quando suo marito è stato ucciso, forse la loro intuizione era giusta?

