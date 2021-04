Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Erin a caccia di cadaveri e..

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 24 aprile

Blue Bloods 10 torna in onda questa sera con un altro singolo episodio dal titolo I Piani alti in cui ci sarà di nuovo Frank al centro di polemiche e problemi quando si troverà costretto a sospendere un agente dal comportamento poco consono etichettato come violento. A remare contro il nostro protagonista è l’intero Dipartimento irato per via di quello che è successo proprio mentre Erin perde una causa proprio perché l’accusa ha gestito male il caso cominciando dalle indagini. Un episodio travagliato quindi per Blue Bloods 10 che prende il via proprio da qui mentre gli agenti saranno costretti a fare i conti che c’è a piede libero un omicida, tutto ormai è perduto?

Erin a caccia di cadaveri e..

Erin sembra pronta ad arrendersi proprio mentre spunta un possibile testimone. A rivelare qualcosa in merito alle prove per far chiudere il caso è proprio Donnie Hassett (Mark Deklin), sociopatico e seguace di Costa, potranno davvero fidarsi di lui oppure no? Hassett era disposto a dire a Erin dove si trovavano i corpi mostrandoglielo letteralmente e così lei ed Anthony hanno dovuto trovare un modo per lavorare con lui. Erin stava lavorando con un sociopatico per catturare un pesce più grande e sarà il minimo rivolgersi a Frank e alla sua famiglia per chiedere consiglio. Quando arriva il momento di agire sembra davvero che Erin sia pronta a chiudere il suo caso e Hassett l’aveva portata a un corpo che poteva imputare su Costa e così ha preso il suo cattivo. Doveva solo lavorare per prenderlo. Dall’altro lato Jamie aveva il suo caso. La vicina di Jamie era un’aziana irritabile e la sua memoria stava vacillando tanto da accusare l’idraulico di averla derubato.

Le indagini prendono il via ma presto viene a galla che la donna soffre di demenza senile e che l’uomo che ha accusato è addirittura il suo padrone di casa, c’è davvero qualcosa sotto oppure no? Nel frattempo, mentre Danny e Baez provano ad inchiodare un sicario che sembra avere tentatoli nell “sale del potere”.

