Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 30 gennaio: un cold case rovina Erin?

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 30 gennaio

Errore di giudizio è il titolo dell’episodio in onda questa sera di Blue Bloods. La serie tv torna in onda oggi, 30 gennaio, su Rai2 a partire dalle 22.00 circa con l’episodio numero 7 della decima stagione in cui Jamie e Frank tornano a discutere. A mettere in crisi i due è il modo in cui il pubblico tratta i poliziotti dopo aver visto un video di alcuni ragazzini che versano su due reclute dell’acqua. Se uno è davvero contro quello che è successo, l’altro sembra pronto a trovare la soluzione giusta a questo piccolo inciampo. Danny e Baez indagano su un uomo che depreda gli anziani iniziando da indizi un po’ contrastanti mentre Erin è costretta ad ammettere le sue malefatte quando Jack porta a galla un vecchio caso sostenendo che per colpa sua un uomo è stato condannato ingiustamente.

Un cold case rovina Erin?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, Erin dovrà trovare un modo per garantire che la giustizia fosse servita su un uomo che aveva messo nei guai qualche tempo fa. Quel ragazzo ha avuto un cattivo avvocato che non gli ha dato consigli giusti, e solo quando Jack glielo ha presentato ha dato un’altra occhiata e si è accorta di aver sbagliato. Danny ha anche dovuto trovare un modo per sistemare le cose con Erin ma alla fine sembra che nello stesso episodio verrà fuori un modo intelligente per indurre il suo criminale a firmare una confessione. Sarà questo intreccio che regalerà ai fan di Danny ed Henry un momento intenso che, siamo sicuri, era atteso ormai da un bel po’.



