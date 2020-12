Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre: Danny conosce la vittima e..

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre

Sarà il secondo episodio di Blue Bloods 10 a chiudere la serata ad alta tensione del venerdì sera di Rai2. Mentre S.W.A.T. e Criminal Minds 15 si avvicinano a grandi passi verso il gran finale di serie e dis tagione, per i fan di Blue Bloods c’è ancora una lunga salita da fare visto che la decima stagione della serie è composta da 19 episodi e andrà in onda in questo mese su Rai2 per poi tornare in onda, molto probabilmente, in primavera. Ma cosa vedremo questa sera e cosa succederà nel nuovo episodio in onda oggi, 5 dicembre, dale 23.00 circa, dal titolo La lista nera? Danny Reagan e Maria Baez che arrivano sulla scena del crimine dove scoprono che la vittima è stata uccisa con molteplici ferite da arma da fuoco al petto e che è un volto noto dell’agente.

Cosa ne è stato del vecchio amico di Danny?

Le indagini del nuovo episodio di Blue Bloods 10 in onda oggi e toccherà a Danny indagare sulla sua vecchia conoscenza iniziando dalla famiglia che, a quanto pare, lo hanno visto la sera quando hanno chiuso il ristorante intorno alle 23:00. La polizia viene informata che Angelica non si è presentata questa mattina e scoprono che ha litigato spesso con suo padre, poiché lavorare con la famiglia potrebbe essere difficile e così le cose per lei si complicano un po’. Intanto, Jamie Reagan trova Eddie e insieme affrontano uno sei loro soliti discorsi. Erin spiega che il procuratore distrettuale ha avviato un elenco di ufficiali del NYPD la cui credibilità non è molto buona, ci sarà qualcuno del team in lizza?



© RIPRODUZIONE RISERVATA