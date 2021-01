Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 9 gennaio: un amico di Frank..

Blue Bloods 10, anticipazioni episodio oggi, 9 gennaio

Questa sera torna l’alta tensione su Rai2 con il ritorno di Blue Bloods 10 in coppia con i nuovi episodi di FBI. Dopo la lunga pausa natalizia, la corsa riprenderà proprio da dove l’avevamo lasciata ovvero dal quarto episodio della stagione in cui sentiremo ancora parlare di intrecci personali e casi da seguire e risolvere, ma quali? L’appuntamento è fissato alle 22.00 circa di oggi, 9 gennaio, con l’episodio dal titolo Un altro sguardo in cui Frank si ritroverà coinvolto in una morte sconvolgente. A occupare questo episodio, infatti, sarà la dipartita della moglie di un suo caro amico. La donna è morta in un modo misterioso e Frank prenderà a cuore il caso cercando di dare risposte all’amico, ma siamo sicuri che quello che scoprirà sarà quello che pensa? Jamie è stata chiamata sulla scena di un apparente suicidio. La vittima è morta per una singola ferita da arma da fuoco alla testa e l’arma è stata ritrovata accanto a lei. C’era anche un motivo che tutti dovevano vedere perché la vittima si è uccisa in una stanza che era stata trasformata in un ospedale in miniatura e questo ha lasciato pensare che forse la donna era malata e che per questo ha deciso di togliersi la vita.

Frank aiuterà Ortega o è lui il colpevole?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, Jamie si convincerà che si tratta di un suicidio ma presto la sua prospettiva dovrà cambiare. Il marito della vittima era l’agente speciale Ortega. Lui e Frank sono andati molto indietro nel tempo e Frank si era persino presentato sulla scena quando aveva sentito che c’era stato un incidente a casa del suo amico e tutto per dare supporto ma non avrebbe mai immaginato quello che realmente era successo ma l’amico vorrà solo essere lasciato in pace. Quando l’uomo viene interrogato, però, tutto cambia. Per via di alcune sue omissioni, i sospetti si fanno pesanti e adesso è Ortega a rischiare grosso. I difetti nella sua storia hanno anche dato dubbi agli investigatori. Volevano arrivare alla verità e la loro reazione stava influenzando anche la squadra di Frank e nessuno, nell’ufficio del commissario di polizia, voleva che il nostro protagonista rimanesse coinvolto in un possibile caso di omicidio, cosa deciderà di fare?



