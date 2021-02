Blue Bloods 10/ Anticipazioni oggi 6 febbraio: polizia e pompieri allo scontro

Blue Bloods 10, anticipazioni oggi, 6 febbraio

Polizia contro pompieri, questo è il titolo dell’episodio numero 8 di Blue Bloods 10, la serie tv in onda proprio oggi, 6 febbraio, su Rai2 in coppia con FBI 2. Il nuovo episodio attende il pubblico a partire dalle 22.00 circa portando sullo schermo un altro caso intricato da risolvere per Frank che questa volta dovrà vedersela proprio con Polizia e Vigili del Fuoco. Ma perché? Il protagonista si troverà nel bel mezzo di una battaglia tra NYPD e l’FDNY e dovrà trovare un modo per sciogliere una serie di attriti e abbassare i toni di tutti, fino a dove si dovrà spingere per farlo? Dall’altro parte abbiamo Henry che finirà di nuovo allo scontro con Danny mentre si occuperà di un lavoro come consulente investigativo per alcuni servizi legati all’infanzia. Infine, abbiamo Erin che pensa ancora al futuro con una consapevolezza in più ovvero il fatto che il sindaco Peter Chase ha pronta per lei un’opportunità che potrebbe cambiare le carte in tavola. Di cosa si tratta?

Frank troverà un accordo tra pompieri e vigili del fuoco

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, Frank Reagan siede con Sid Gormley e Garrett Moore che lo informano entrambi di un reclamo per rumore proveniente da un ristorante facendo chiamare anche i vicini; il problema era che il gruppo era pieno di vigili dell’FDNY, qualcosa che gli agenti che hanno risposto alla chiamata. Garrett difende la polizia, dicendo che stavano semplicemente facendo il loro lavoro che in qualche modo ha fatto arrestare Sam Roarke, il Commissario, e lui e Sid insistono che i loro ragazzi non abbiano iniziato questa storia, e allora di chi è la colpa? Erin Reagan arriva al sindaco eletto e scopre che proprio lui vorrebbe sostenere la sua corsa come procuratore distrettuale. Accetterà il posto oppure no?



